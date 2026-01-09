Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

Photo: © photonews

Tout le monde s'accorde à dire que c'est un joueur du Club de Bruges qui se chaussera d'or ce dimanche. Promise David, pourtant l'un des seuls joueurs réguliers sur l'ensemble de l'année 2025, pourrait ne même pas grimper sur le podium.

On le sait, jouer au Club de Bruges - et de manière générale au nord du pays - est un énorme avantage au moment des votes pour le Soulier d'Or. Les Blauw & Zwart ont remporté 6 des 9 dernières godasses dorées, bien aidés par un Hans Vanaken magistral... et qui reste chaque fois en Belgique à l'intersaison, au contraire de bien des joueurs brillants en Playoffs.

De quoi donner une teinte "flamande" au trophée ? C'est parfois la perception que le sud du pays en a, mais après tout, la dernière fois qu'un club wallon a été champion date de 2009... et le Standard avait remporté le Soulier d'Or trois fois d'affilée de 2007 à 2009. Sacré contre-argument.

Quant à Bruxelles, le RSC Anderlecht a bien sûr longtemps trusté le palmarès (et détient le record de Souliers, 23 contre 16 pour Bruges), mais connaît une traversée du désert depuis 2017 - et perd trop souvent ses grands talents à l'intersaison (on pense surtout à Lukaku et Tielemans).

Jashari comme Puertas ? 

Bruxelles pourrait rêver d'un nouveau Soulier d'Or cette année, alors que l'USG a enfin remporté le titre national. L'année passée, l'Union avait perdu son candidat n°1 et le grand favori à l'intersaison : Cameron Puertas avait dominé le premier tour (414 points, contre 281 pour Vanaken), mais son départ pour l'Arabie Saoudite a laissé le meneur de jeu brugeois remporter son troisième trophée.



Lire aussi… Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

C'est tout le paradoxe du Soulier d'Or : si l'année passée, malgré le titre... de Bruges, Puertas avait dominé le premier tour, cette année, malgré le titre de l'Union, c'est Ardon Jashari qui devrait terminer largement en tête des votes de la première moitié de 2025. Le Suisse avait étalé sa classe, et remporté le titre de Footballeur Pro de l'année - comme... Puertas. 

Pourra-t-il, au contraire de son compatriote unioniste, prendre assez de points pour... rester en tête ? Tout dépendra du reste du podium. Hans Vanaken n'arrivera plus en tête des votes au second tour, c'est quasi-certain : tout indique que cette place est réservée à Christos Tzolis, qui devrait faire un véritable carton. De combien de points a-t-il besoin ? Probablement de plus de 400 au second tour (Puertas en avait pris 414), sachant qu'il en prendra aussi (et peut-être beaucoup) au premier.

Promise David, l'outsider ? 

Le scénario d'un défenseur comme Kevin Mac Allister prenant assez de points sur deux tours pour être sacré ? Il faut l'oublier. Toby Alderweireld avait certes émergé, mais on peut sans sourciller dire (même s'il avait réalisé une belle année) que son but déjà légendaire pour offrir le titre à l'Antwerp avait joué dans les têtes. C'est ironique, mais c'est en effet une action... offensive qui a valu à un défenseur de remporter le trophée pour la première fois depuis Vincent Kompany. 

Alors qui serait l'outsider côté unioniste ? Là où Puertas avait fait l'unanimité (sans que cela suffise) l'année passée, les voix se distribueront probablement trop cette fois, entre Ivanovic, Sadiki, Mac Allister... et Promise David. Les Playoffs XXL du Canadien devraient lui valoir de finir sur le podium du premier tour, si pas juste derrière Jashari.

Et cette saison ? David a connu un sérieux passage à vide, mais est tout de même parvenu à inscrire 8 buts en championnat (12 toutes compétitions confondues, même si en théorie, seule compte la JPL). Certains pourraient être tentés de le placer sur leur podium au second tour (rappelons que les votants donnent trois noms, pas plus), en se disant que les points grappillés par-ci par-là pourraient faire la différence. Probablement sera-ce insuffisant pour détrôner Christos Tzolis, qui devrait chausser son premier Soulier d'Or ce dimanche. Contrairement à certaines années, on ne pourra pas parler d'un trophée "par défaut". 

