David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Union Saint-Gilloise, championne en titre, n'a aucun grand favori pour le Soulier d'Or ce dimanche. David Hubert ne comprend pas comment c'est possible.

Le Soulier d’Or sera remis dimanche soir. Christos Tzolis est le grand favori, Hans Vanaken devrait aussi récolter pas mal de voix. Par contre, du côté du champion en titre, l'Union Saint-Gilloise, aucun nom ne se détache.

Pourquoi l'Union n'a pas de candidat ?

"Quand on est champion et qu’on est en tête du classement, avec en plus trois joueurs en haut du classement des buteurs… On pourrait s'attendre à voir quelques-uns de nos joueurs parmi les favoris", explique David Hubert dans Het Laatste Nieuws.

À l'Union, c'est le collectif qui compte et c'est ce qui explique leurs bons résultats ces dernières années. Des joueurs comme Franjo Ivanovic ou Charles Vanhoutte étaient excellents, mais ils ont quitté le club cet été.

"Le football est un sport d'équipe et l'Union est un groupe très soudé. Je pense que le désavantage de l'Union, c'est que beaucoup de joueurs se prennent des points entre eux. Et il y a eu beaucoup de changements cet été."


"C’est une grande qualité pour l’équipe, mais pour les prix individuels, c'est un désavantage. Demandez à n'importe qui : un nouveau titre ou la Ligue des champions, ou un Soulier d’Or ? Le choix est vite fait", conclut Hubert.

