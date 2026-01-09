84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

Depuis quelques années déjà, Kaye Furo est considéré comme un grand espoir du football belge. Avant même qu'il n'ait réellement eu le temps de s'imposer au Club de Bruges, Brentford a décidé de prendre les devants.

C'est une véritable bombe du côté de Bruges pour le retour du groupe en provenance de Marbella : Kaye Furo va signer à Brentford contre une coquette somme de dix millions d'euros.

C'est Het Laatste Nieuws qui l'annonce : le jeune attaquant de 18 ans va traverser la Manche pour passer sa visite médicale et signer un transfert retentissant. Le Club a décidé de ne pas mettre de bâton dans les roues de son joueur.

Encore tout à prouver au plus haut niveau

L'annonce est d'envergure pour un espoir encore un plein développement : Furo ne comptabilise qu'une seule titularisation avec l'équipe première, c'était en Coupe de Belgique. Pour le reste, pas encore de première dans le onze de départ en championnat : cinq montées au jeu en Pro League et deux en Ligue des Champions.

Le garçon a par contre ouvert son compteur en marquant son tout premier but en D1A lors de la défaite à Saint-Trond, le match qui avait coûté sa place à Nicky Hayen. La saison dernière, il en était à 8 réalisations en 18 matchs de D1B avec le Club NXT.



S'il confirme tous les espoirs placés en lui, Kaye Furo vaudra sans doute plus que les dix millions qui s'apprêtent à être déboursés. Mais le Club de Bruges n'en frappe pas moins un très gros coup : d'autant qu'avec les bonus et le pourcentage très avantageux en cas de revente, le montant va très certainement encore gonfler.