"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

Charli Spoden fait partie de ces jeunes joueurs du Standard qui se sont rendus au Portugal pour le stage du club liégeois. Il s'est confié au micro de Circus Daily.

Il lui a été demandé qui est son modèle. Il a répondu sans hésiter : "C'est Pedri. C'est une source d'inspiration, avec son jeu technique il est très à l'aise. C'est le joueur que tout le monde aime, c'est un modèle pour moi."

En ce qui concerne ses équipes favorites hors Standard, le natif de Malmedy a cité deux clubs : "J'aime bien Marseille avec l'ambiance et tout. Ça ressemble un peu au Standard et sinon le FC Barcelone pour le jeu."

Charli Spoden commence à gravir assez rapidement les échelons. Comment vit-il cela ? "Chaque fois que je joue, que ce soit avec les U18, les U23 ou les pros, j'essaye de me dire que je joue au foot juste pour m'amuser. J'essaye de jouer le plus relâché possible, c'est là que je suis le meilleur."

La grande différence entre le football professionnel et les équipes de jeunes

La différence de niveau entre le football professionnel et les équipes de jeunes est évidente. Mais alors, quelle est la grande différence ? "C'est l'auto-discipline que chaque joueur a. Tous les joueurs travaillent plus. On voit qu'ils ont tous travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui. Sur le terrain, je dirais la vision de jeu. En une touche, ils savent changer le jeu. Je trouve que c'est vraiment impressionnant parce que tous les joueurs ont ça. Alors qu'en jeunes, il y en a deux ou trois qui ont ça."



Âgé de 17 ans, Charli Spoden n'est pas encore un joueur titulaire dans le groupe A du Standard. Des percées précoces comme celles de Lamine Yamal ou Nathan De Cat l'impressionnent : "Je dis chapeau. Venir s'entraîner ici, c'est déjà difficile, donc j'imagine jouer au plus haut niveau, ça doit être vraiment compliqué. Je vais tout faire de mon côté pour y arriver. Eux, ils y sont déjà, mais chacun son parcours, j'ai envie de dire."