Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

Photo: © photonews

L'AC Milan et le Genoa se sont quittés sur un score de parité (1-1) lors de la 19ᵉ journée de Serie A à San Siro. Le match est resté indécis jusqu'à la dernière minute, notamment en raison d'un penalty manqué par Nicolae Stanciu en toute fin de match.

Le score a été ouvert par Lorenzo Colombo, qui a repris de la tête un centre de l’ex-Genkois Ruslan Malinovskyi (28e). Rafael Leao a égalisé dans le temps additionnel de la seconde période (90+2e) d’une belle tête.

Nicolae Stanciu a manqué un penalty crucial 

Nicolae Stanciu a ensuite manqué le penalty qui aurait pu offrir la victoire à son équipe. Pour les joueurs belges, la soirée a été contrastée. Alexis Saelemaekers a été remplacé à la 65e minute, tandis que Koni De Winter est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

Stanciu, acheté par Anderlecht pour 10 millions d’euros, est encore connu en Belgique comme "l’homme des 10 millions". Il n’a jamais réussi à répondre aux attentes élevées chez les Mauves.

Plus tôt dans la soirée, Cremonese et Cagliari ont fait un match nul 2-2. Jari Vandeputte est entré à l’heure de jeu pour Cremonese. Dennis Johnsen et Jamie Vardy ont permis à leur équipe de prendre une double avance précoce, mais Michel Adopo et Yael Trepy ont permis à Cagliari de revenir et de décrocher le point du match nul.

Milan reste deuxième de Serie A avec 39 points, tandis que le voisin l'Inter, avec 42 points, compte deux longueurs d’avance. Le Genoa est 17e avec 16 points, juste au-dessus de la zone de relégation. 

