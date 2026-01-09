Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

À peine seize ans et déjà aux côtés de Hans Vanaken et compagnie. Tian Nai Koren participe au stage hivernal du Club de Bruges à Marbella. Le jeune talent aurait tout aussi bien pu choisir le Bayern Munich, mais il a opté pour les Blauw en Zwart. Focus sur ce jeune crack.

Tian Nai Koren a pu goûter pour la première fois à l’équipe première et a immédiatement montré pourquoi il est si convoité. Malgré son jeune âge, il paraît déjà physiquement solide et, sur le plan technique, il tient son rang. Le Club de Bruges surveille toutefois strictement sa charge d’entraînement et l’a fait s’entraîner individuellement une partie de la semaine, écrit le Nieuwsblad.

Lors du match amical contre Sturm Graz, le milieu offensif a eu sa chance pendant une mi-temps. Ce n’était pas un match exceptionnel de sa part, avec quelques contrôles manqués, mais il a reçu des mots d’encouragement d’Ivan Leko.

Une place fixe dans l’équipe A n’est pour l’instant pas assurée. Koren reste cette saison actif avec le Club NXT, où il continue de se développer en D1B. Sa polyvalence, sur l’aile ou en numéro dix, le rend d’autant plus intéressant, surtout compte tenu de son âge.

Tai Nai Koren un véritable crack ?

Le Club de Bruges l’a recruté l’été dernier en provenance de Maribor pour environ 1,3 million d’euros. Une somme conséquente pour un joueur de 16 ans, mais ce n’est pas un hasard. Le Bayern Munich, l’Ajax et le RB Leipzig le suivaient également, mais il a choisi Bruges en raison de la politique de formation du club.



À Bruges il est perçu comme un investissement à fort potentiel de croissance, dans la lignée d’histoires à succès précédentes. Calme en dehors du terrain, ambitieux sur le terrain et fils d’un ancien professionnel.