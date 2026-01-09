Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

Moussa Gbemou a signé son premier contrat professionnel au Fortuna Sittard jusqu'en 2028. Il n'avait pas été gardé par le Standard de Liège.

Pas conservé par le Standard de Liège l'été dernier, Moussa Gbemou n'a pas baissé les bras. Le jeune milieu de terrain de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec le Fortuna Sittard, en première division néerlandaise. Une information révélée par notre journaliste Loïc Woos.

Joueur box-to-box, capable d'évoluer en numéro 8 ou en numéro 10, il est arrivé aux Pays-Bas durant l'été et a déjà montré de belles choses. Il a disputé son premier match avec l'équipe lors d'une rencontre amicale contre le SV Elversberg.

Étape par étape

Le club souhaite l'intégrer avec les U21 dans un premier temps. Il devrait avoir du temps de jeu dès cet hiver, une bonne occasion pour lui de s'adapter au football néerlandais.

Son profil a attiré l'attention de plusieurs clubs en Europe. Le Club de Bruges, Utrecht et le Bayer Leverkusen suivaient de près sa situation avant son arrivée au Fortuna.

Beaucoup de jeunes quittent leur club formateur par manque de temps de jeu en équipe première. Gbemou a fait ce choix pour avancer. Il s'est engagé avec le Fortuna jusqu'en 2028.

