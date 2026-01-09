Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Actuellement blessé à la cheville, Malick Fofana ne peut plus montrer sa valeur aux clubs qui le suivent de très près pour un éventuel transfert l'été prochain. L'un d'entre eux l'a même retiré de sa liste de souhaits.

Selon le Bild, c'est le Bayern qui a retiré le Diable Rouge de sa liste pour un éventuel transfert. Le géant allemand ne passera pas à l'action pour le recruter.

La formation bavaroise a bien été intéressée par son profil et l'a supervisé, mais ne souhaite finalement pas le recruter. D'autres grands clubs ont été cités ces derniers mois, mais on ignore si l'intérêt de ceux-ci est vraiment réel.

Liverpool, le FC Barcelone, Arsenal, l'Inter, Nottingham, Manchester United, Manchester City, Tottenham ou encore Chelsea sont des clubs qui se seraient intéressés à lui. Mais pour le moment, rien de véritablement concret ne semble être envisagé.

Malick Fofana est encore sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2028. Il est actuellement estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Mais au vu de l'intérêt grandissant le concernant, l'OL devrait se montrer strict dans les négociations.

De retour en janvier



Sur la touche depuis fin octobre, le Diable Rouge est actuellement proche d'un retour. Il devrait revenir dans le groupe fin janvier a précisé l'entraîneur Paulo Fonseca.