Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert
Deviens fan de Lyon! 104

Actuellement blessé à la cheville, Malick Fofana ne peut plus montrer sa valeur aux clubs qui le suivent de très près pour un éventuel transfert l'été prochain. L'un d'entre eux l'a même retiré de sa liste de souhaits.

Selon le Bild, c'est le Bayern qui a retiré le Diable Rouge de sa liste pour un éventuel transfert. Le géant allemand ne passera pas à l'action pour le recruter.

La formation bavaroise a bien été intéressée par son profil et l'a supervisé, mais ne souhaite finalement pas le recruter. D'autres grands clubs ont été cités ces derniers mois, mais on ignore si l'intérêt de ceux-ci est vraiment réel.

Liverpool, le FC Barcelone, Arsenal, l'Inter, Nottingham, Manchester United, Manchester City, Tottenham ou encore Chelsea sont des clubs qui se seraient intéressés à lui. Mais pour le moment, rien de véritablement concret ne semble être envisagé.

Malick Fofana est encore sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2028. Il est actuellement estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Mais au vu de l'intérêt grandissant le concernant, l'OL devrait se montrer strict dans les négociations.

De retour en janvier


Sur la touche depuis fin octobre, le Diable Rouge est actuellement proche d'un retour. Il devrait revenir dans le groupe fin janvier a précisé l'entraîneur Paulo Fonseca.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de France
Coupe de France Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Lyon
Malick Fofana

Plus de news

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

10:30
Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

10:00
"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

09:30
Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

08:30
Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

08:00
Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

07:40
Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Guendouzi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Guendouzi

06:30
"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

07:00
4
Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

06:30
La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

23:00
"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

22:30
De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

21:00
La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

21:40
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

21:20
Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

20:20
1
Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

21:00
La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

20:40
Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

20:00
Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

Bruges accroché en stage hivernal malgré un doublé de Tzolis

19:30
Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

Bonne nouvelle pour l'Union en vue du déplacement au Bayern Munich

19:00
Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

Anderlecht va encore perdre un grand talent, dont la décision est prise

18:40
Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

Pas encore de départ malgré un accord ? Voici pourquoi Anderlecht retient un excédentaire

18:20
Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

Hugo Broos se fait rabrouer par son ministre des sports : "Je tiens à m'excuser auprès du Maroc"

18:00
Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

Du rêve au cauchemar pour Ardon Jashari : "Mentalement, c'était difficile"

17:30
Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

Jelle Vossen, au fond du trou et à coeur ouvert : "Je me demande ce que je fais là"

17:00
Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

Ca ne lui fera pas plaisir : Rik De Mil va perdre son meilleur buteur

16:30
Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

Diable Rouge et ancienne star du championnat, il cherche un nouveau club à 31 ans

16:00
Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

Un cadre du KRC Genk officialise son départ et fait ses adieux

15:30
Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

Ca se confirme : pas de football amateur ce week-end en Belgique

15:00
Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

Besnik Hasi tacle certains joueurs : "Beaucoup n'amènent pas de plus-value sportive"

14:30
Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

Nicolas Raskin bientôt rejoint par un autre Belge aux Rangers ?

14:00
Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

Un Rouche revient sur les critiques : "Certains veulent juste créer le buzz"

13:30
Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

Remise générale en Flandre, l'ACFF prendra bientôt une décision

13:00
Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

Crucial dans la lutte pour le maintien : un cadre de Felice Mazzu intéresse l'Angleterre

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved