Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Huit matchs en équipe A, un but, une valeur marchande de 2,5 millions mais bientôt vendu pour 10 : Bruges va encore braquer la banque dans le dossier Kaye Furo. Ce ne sera pas le premier à quitter la Belgique très tôt... et ça n'est pas toujours un bon calcul.

Brentford a visiblement de bons souvenirs du transfert, pourtant décrié à l'époque, d'Igor Thiago : le club anglais avait alors déboursé 37 millions d'euros pour un attaquant que beaucoup estimaient insuffisants pour la Premier League. Rira bien qui rira le dernier car Thiago explose les compteurs cette saison en Angleterre ; de quoi convaincre les Bees de mettre 10 millions sur, cette fois, Kaye Furo - 18 ans et 8 matchs au compteur en équipe A.

Est-ce le bon choix pour Furo ? Le football belge l'espère, car l'attaquant belgo-nigérian est l'un de nos rares n°9 d'avenir et le voir perdre des années de temps de jeu serait une très mauvaise nouvelle. Mais par le passé, de nombreux joueurs ont quitté la Belgique très vite pour de grosses sommes, pas souvent avec succès.

Jérémy Doku - 26 millions, 18 ans (Rennes)

C'est bien sûr le contre-exemple parfait. On l'oublierait presque au vu du succès qu'il a connu par la suite, mais pour beaucoup, Jérémy Doku aurait dû rester un an de plus en Belgique. Il n'a disputé que 37 matchs (une saison complète) pour Anderlecht et était encore mal dégrossi, même s'il a rapidement passé un palier au Stade Rennais.

Mike Penders - 19 ans, 20 millions (Chelsea) 

Évidemment, Mike Penders est resté une saison de plus à Genk, mais les faits sont là : au moment où Chelsea, en 2024, le transfère pour 20 millions d'euros (il en valait... un, selon Transfermarkt !) et le fait signer jusqu'en 2032, le prodige belge a joué... 2 matchs de D1A. Pire, il sera ensuite mis sur le banc et parfois renvoyé en Challenger Pro League, avant de finalement s'imposer. C'était une folie, même si Penders fait ses preuves à Strasbourg désormais. 

Lire aussi… 84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

Julien Duranville - 16 ans, 8,5 millions (Borussia Dortmund) 

Onze matchs avec l'équipe A, et un transfert pour 8,5 millions d'euros : on savait que Duranville ne ferait pas de vieux os à Anderlecht mais son départ prenait tout le monde de court. Le joueur ne voulait pas prolonger, le club avait besoin d'argent : la suite, on la connaît, à savoir un début de carrière complètement gâché. 

Hassane Bandé - 19 ans, 8,25 millions (Ajax Amsterdam) 

Une saison, mais quelle saison : 12 buts en 27 matchs pour Hassane Bandé, qui n'était arrivé d'Afrique qu'un an plus tôt. Suffisant pour que l'Ajax Amsterdam mette, en 2018, une somme énorme sur la table pour le talent burkinabé, surtout pour un club comme le KV Malines dont c'est toujours le départ record. De graves blessures ont ensuite pourri la carrière de Bandé, de retour à Malines à 27 ans.

Obbi Oularé - 19 ans, 7,5 millions (Watford) 

Obbi Oularé avait déjà 19 ans quand il signe à Watford à l'époque, mais c'est surtout son développement sportif qui posait question : après une seule saison au plus haut niveau, était-il prêt pour passer ce palier ? Avait-il le niveau ? A posteriori, la réponse était non, mais une telle somme en 2015 était difficile à refuser pour Bruges. 

