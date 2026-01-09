Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2523

David Bates a rejoué avec le Standard après 455 jours d'absence. Le défenseur écossais a fait son retour lors du match amical gagné contre le Hertha Berlin au Portugal.

Vincent Euvrard commence enfin à voir le bout du tunnel. L'infirmerie se vide peu à peu au Standard de Liège et les retours "s'enchaînent". Une situation qui change en bien l'ambiance générale du groupe.

455 jours sans jouer

C'est au Portugal, face au Hertha Berlin en match amical, que David Bates a fait son retour. Le défenseur central de 29 ans n'avait plus foulé une pelouse depuis octobre 2024. Après 455 jours d'absence, il a rejoué ses premières minutes et a porté le brassard de capitaine dès son entrée.

Le Standard avait investi environ 500 000 euros pour le recruter de Malines lors de l'été 2024. Malheureusement, les blessures ne lui ont permis de disputer que 9 petites rencontres jusqu'ici.

Le match a été serré jusqu'au bout entre les deux équipes. Léandre Kuavita a permis au Standard d'arracher la victoire à la 89e minute de la rencontre. Un retour qui rime avec victoire pour le défenseur.

Bates devra toutefois suivre un plan spécial pour éviter toute rechute. Il ne devrait pas encore débuter les matchs officiels tout de suite. Son corps doit se réhabituer aux exigences du haut niveau après une si longue période d'arrêt.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
David Bates

Plus de news

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

22:00
David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

21:43
🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

20:30
Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

21:20
Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

19:30
Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

20:40
Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

20:00
Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

18:20
Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

18:20
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

18:40
1
📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

18:00
Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

17:30
Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

17:00
Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

16:30
84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

15:57
1
Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

15:00
Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

15:30
Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

12:20
"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

09:30
Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

14:40
1
Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

14:20
🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

14:00
Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

13:30
Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

13:00
Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

08:00
Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

12:40
Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

12:00
🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

11:20
Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

11:40
Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
1
OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

10:30
Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

07:40
Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

10:00
Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

08:30
Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved