Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

David Bates a rejoué avec le Standard après 455 jours d'absence. Le défenseur écossais a fait son retour lors du match amical gagné contre le Hertha Berlin au Portugal.

Vincent Euvrard commence enfin à voir le bout du tunnel. L'infirmerie se vide peu à peu au Standard de Liège et les retours "s'enchaînent". Une situation qui change en bien l'ambiance générale du groupe.

455 jours sans jouer

C'est au Portugal, face au Hertha Berlin en match amical, que David Bates a fait son retour. Le défenseur central de 29 ans n'avait plus foulé une pelouse depuis octobre 2024. Après 455 jours d'absence, il a rejoué ses premières minutes et a porté le brassard de capitaine dès son entrée.

Quel plaisir. David is back. 🤩🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/GPhs73owvk — Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 9, 2026

Le Standard avait investi environ 500 000 euros pour le recruter de Malines lors de l'été 2024. Malheureusement, les blessures ne lui ont permis de disputer que 9 petites rencontres jusqu'ici.

Le match a été serré jusqu'au bout entre les deux équipes. Léandre Kuavita a permis au Standard d'arracher la victoire à la 89e minute de la rencontre. Un retour qui rime avec victoire pour le défenseur.





Bates devra toutefois suivre un plan spécial pour éviter toute rechute. Il ne devrait pas encore débuter les matchs officiels tout de suite. Son corps doit se réhabituer aux exigences du haut niveau après une si longue période d'arrêt.