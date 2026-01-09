🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard de Liège a terminé son stage au Portugal par une victoire 2-3 contre le Hertha Berlin. Un succès arraché à la dernière minute.

Le Standard de Liège termine son stage au Portugal sur une note positive. Pour leur seul test hivernal, les Rouches ont réussi à s'imposer 2-3 face au Hertha Berlin, un club qui évolue en Bundesliga 2.

Une victoire dans la douleur

Surpris dès la 3e minute par un but de Michaël Cuisance, les Liégeois n'ont pas eu le temps de douter. Deux minutes plus tard, Marco Ilaimaharitra remettait les deux équipes à égalité.

Peu après la demi-heure, Casper Nielsen a permis aux Rouches de prendre l'avantage pour la première fois de la partie.

L'Hertha Berlin a égalisé à la 70e minute, mais le Standard n'a pas lâché l'affaire. Finalement, Léandre Kuavita a marqué le troisième but à la 89e minute. Un bon résultat pour boucler ce séjour au Portugal.

Vincent Euvrard a pu donner du temps de jeu à tout son groupe et tester ses joueurs durant le match. L’équipe rentre en Belgique avec le sourire et un bon résultat en poche. David Bates est monté en jeu après plus d'un an et deux mois sans jouer.



