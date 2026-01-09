Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

Le stage de La Gantoise a permis à Rik De Mil d'y voir plus clair. Parmi les joueurs restés à quai, l'un d'eux est officiellement poussé vers la sortie.

Plusieurs noms importants manquaient à l'appel dans le groupe de trente joueurs emmenés par Rik De Mil en Espagne. Le cas de Dante Vanzeir avait attiré l’attention, lui qui a entre-temps rejoint le Cercle de Bruges pour relever un nouveau défi.

Franck Surdez absent du stage hivernal

Si le forfait de Matisse Samoise, resté se soigner à la maison, est logique, d'autres joueurs comme Franck Surdez, Stefan Mitrovic, Bram Lagae et Tom Vandenberghe n'ont pas pris l'avion pour l'Espagne.

C'est l'absence de Surdez qui a frappé les esprits. L'ailier suisse de 23 ans n'a pas confirmé les espoirs placés en lui. Sous contrat jusqu'en 2027, il semble se diriger vers un départ cet hiver.

Rik De Mil ne l'enterre pas, mais...

Interrogé sur le cas de l'ailier suisse, Rik De Mil n'a pas tourné autour du pot. Après une discussion entre les deux hommes, on dirait bien que l'aventure de Surdez à La Gantoise soit terminée.



"Je ne mets pas Franck de côté, mais j'avais besoin de joueurs qui ont la tête à La Gantoise. Et après notre discussion, j'ai compris que ce n'était plus le cas", a expliqué l'entraîneur dans un entretien accordé au journal Het Belang van Limburg.