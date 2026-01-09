OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

C'est officiel : Omri Gandelman va quitter La Gantoise pour rejoindre Lecce. Le joueur s'apprête à quitter le club qu'il avait rejoint en août 2023.

L'Israélien a atterri ce matin à l'aéroport de Brindisi, rapporte l'US Lecce. Il va désormais rejoindre Lecce et passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Nous avions déjà appris qu'il avait quitté le stage de son équipe pour signer en Italie. Cela se confirme donc bel et bien. C'est un véritable coup dur pour les Buffalos qui perdent leur meilleur buteur.

On ne sait pour le moment toujours pas pour combien d'euros le joueur quittera La Gantoise. Selon Transfermarkt, il est estimé à 5 millions d'euros. La Gantoise réalisera donc très certainement une plus-value sur celui qui était arrivé pour 2,3 millions d'euros en 2023.

Lecce vise le maintien en Serie A

L'US Lecce est actuellement 16e de Serie A. La formation italienne lutte pour le maintien et compte sur Omri Gandelman pour aider le club à rester dans l'élite du football italien.

Lecce est à quatre points de la Fiorentina, premier relégable avec 13 points. L'Hellas Vérone et Pise complètent le classement du championnat italien. Omri Gandelman pourrait potentiellement faire ses débuts mercredi prochain contre l'Inter.