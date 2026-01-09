Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil
Photo: © photonews

Comme prévu, Omri Gandelman a rejoint Lecce. L'infiltreur de La Gantoise a connu des hauts et de bas en Belgique mais s'offre un beau transfert en Serie A.

Plus tôt dans la journée, Omri Gandelman n'avait laissé planer aucun doute quant à la suite des événements en posant avec l'écharpe de Lecce. Son transfert dans le championnat italien est désormais officiel, avec un contrat de trois ans et demi à la clé.

L'opération rapporte 4,50 millions d'euros à La Gantoise, soit le double du montant déboursé pour l'acquérir en juillet 2023. La direction avait alors eu le nez fin en allant chercher l'Israélien au Maccabi Netanya.

Un profil atypique

Il avait directement percé avec six premiers mois riches de 11 buts sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck. Le joueur avait ensuite connu quelques périodes moins fastes. Il se faisait même régulièrement critiquer par ses propres supporters pour son manque de finesse technique.

Mais lorsqu'il parvient à s'infiltrer depuis la deuxième ligne, Gandelman fait très mal. Cette saison, Ivan Leko l'a remis dans un rôle qu'il affectionne, et cela a payé : déjà 7 buts en 18 matchs. Suffisant pour convaincre Lecce de passer à la caisse.

Dans la botte, Omri Gandelman aura un certain Nikola Stulic comme coéquipier. L'attaquant serbe avait quitté Charleroi l'été dernier. Désormais à la tête de La Gantoise, Rik De Mil voit à nouveau son meilleur buteur rejoindre la même destination. Autant dire qu'il se méfiera sans doute encore un peu plus de Lecce l'été prochain.

La Gantoise
Lecce
Omri Gandelman

