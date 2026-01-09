Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026
Photo: © photonews
Tristan Degreef a vécu un début de saison assez catastrophique, et ce alors qu'il était encore régulièrement titularisé par Besnik Hasi l'été dernier. Il semble désormais avoir une carte à jouer.

La saison de Tristan Degreef avait formidablement commencé : titulaire, il inscrit l'un des cinq buts du RSC Anderlecht contre Westerlo lors de la première journée. Mais les signaux sont ensuite mitigés de la part de Besnik Hasi, qui une fois le fait entrer en toute fin de rencontre, puis le titularise à nouveau.

Est-ce ce manque de repères qui explique le pétage de plomb de Degreef face au KRC Genk ? Toujours est-il que le "ket" regrettera ce carton rouge pris à la demi-heure en septembre... mais aussi, par la suite, une attitude que Hasi estimera peu concentrée à l'entraînement.

Degreef a travaillé dur 

Joueur technique et élégant, Degreef devait s'habituer au "style" Hasi, un style qui a déjà coûté cher aux autres artistes de Neerpede tels que Verschaeren et Stroeykens. Plus jeune que ces derniers et n'ayant pas encore été porté au pinacle, il a cependant eu plus de facilité à accepter sa mise à l'écart et son manque de temps de jeu. 

Le fait d'être devenu papa, également, en cette fin d'année 2025 a certainement joué sur une certaine prise de maturité... sans l'aider à passer de bonnes nuits. Mais le fait est que l'année s'est terminée sur des montées au jeu prometteuses de sa part, et même un but important face à l'Antwerp le 21 décembre.

Lors du match amical du RSCA face à Saint Gall, et même si la rencontre ne restera pas dans les annales, Degreef était titulaire. Une preuve que Besnik Hasi, qui n'a "jamais douté de son énorme talent", compte sur lui.  Alors que le Sporting ne devrait pas amener de renfort de poids sur le flanc droit, Tristan Degreef fera partie des premières solutions de Hasi quand il faudra amener un peu de vivacité et de danger devant.

Malheureusement pour lui, le système hybride du coach anderlechtois ne laisse que peu de place pour son profil - car tout le monde s'accorde à dire que ce serait gâcher ses qualités que de lui imposer beaucoup de travail défensif. Reste donc une chose à faire pour Degreef : se battre, profiter de chaque minute... et rester patient.

