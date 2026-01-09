Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

Photo: © photonews
Les Diables sont fixés : leur camp de base pour la Coupe du Monde sera à Seattle. La fédération a obtenu gain de cause et pourra utiliser le centre d'entraînement des Seattle Sounders.

La localisation est idéale : si les Diables Rouges terminent premiers de leur groupe, ils pourront rester dans leur camp de base au moins jusqu'en quart de finale. Le premier match contre l'Égypte se déroule à Seattle, le second face à l'Iran est le seul à nécessiter un vol (jusqu'à Los Angeles), tandis que la dernière rencontre face à la Nouvelle-Zélande se tiendra à seulement 200 kilomètres de là.

La fédération avait fait du centre d'entraînement des Seattle Sounders son premier choix depuis le tirage au sort. Après quelques négociations, Het Nieuwsblad confirme qu'un accord a bien été trouvé, cela devrait être prochainement avalisé par la FIFA.

Dans un environnement optimal

Les Diables s'éviteront donc de longs déplacement et disposeront d'installations à la pointe : le Providence Swedish Performance Center & Clubhouse a été inauguré en février 2024. Les Seattle Sounders y seront également pour préparer la saison de MLS, mais cela ne posera pas de problèmes.

Le complexe dispose de quatre terrains d'entraînement impeccables, dont deux en gazon synthétique. On y trouve également un centre de remise en forme, un sauna, un jacuzzi, des bains de glace et une salle de cryothérapie. 


Les joueurs et le staff logeront au Hyatt Regency Lake Washington, un hôtel disposant de magnifiques vues sur le lac Washington. Si vous voulez y séjourner en même temps que les Diables Rouges, c'est possible ! Seulement, notre équipe nationale a loué un étage entier pour ne pas être dérangée par les touristes. Comptez de 350 € à 800 € pour une suite en semaine.

Belgique

