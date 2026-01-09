📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

Ronny Deila est actuellement au chômage technique. Mais cela ne l'a pas empêché de recroiser la route du Club de Bruges.

Depuis son C4 au Club de Bruges (qui a permis à Nicky Hayen de se mettre en valeur comme coach principal), Ronny Deila n'a pas vécu des expériences très prolifiques. Il n'a ainsi tenu que 11 matchs sur le banc d'Al-Wahda.

En octobre dernier, il a été remercié par Atlanta après dix mois en MLS. Depuis, il se cherche toujours un nouveau challenge. Mais il profite aussi de la période pour s'offrir quelques vacances.

Un petit clin d'oeil du destin

Cette semaine, il est ainsi de passage à Marbella, là où Bruges est actuellement en stage. Il n'a pas manqué l'occasion de venir saluer ses anciens joueurs. Hier, il était en tribune pour le match amical contre le Sturm Graz.

Pendant que les Blauw en Zwart partageaient l'enjeu (2-2), l'entraîneur norvégien a été aperçu tout sourire en train de discuter avec Jorne Spileers, Hugo Vetlesen et Hans Vanaken.





Depuis son départ, la situation a bien changé : son ancien adjoint a mené le Club au titre et est désormais sur le banc de Genk. Après avoir succédé au successeur de Deila au Standard, Ivan Leko en fait de même en Venise du Nord.