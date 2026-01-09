Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Guendouzi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Guendouzi

Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

Fenerbahçe frappe fort en ce début de mercato hivernal. Le club coaché par Domenico Tedesco s'est offert les services de Mattéo Guendouzi. (Lire la suite)