Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Muzamel Rahmat
Christos Tzolis pourrait remporter le Soulier d'Or ce dimanche. Une récompense qui ferait grimper sa valeur, plusieurs grands clubs le suivant de très près.

Certains craignaient un départ cet hiver, ou au plus tard l'été prochain. Mais Christos Tzolis ne bougera pas maintenant. Et il pourrait même porter le maillot du Club de Bruges la saison prochaine.

Christos Tzolis a pris sa décision

Il n'a pas l'intention de quitter le Club de Bruges pour n'importe quelle équipe ou n'importe quelle offre. Le Grec a une idée très clair pour la suite de sa carrière.

Avec ses nombreux buts et passes décisives, Tzolis s'est hissé dans le top 10 européen, aux côtés de grands noms comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal. Pourtant, l'intéressé garde les pieds sur terre et estime que la comparaison n'est pas juste, car le championnat belge est moins bien coté.

Tzolis veut prouver au plus haut niveau

Le Grec a soif de défis. "Mon objectif est de montrer ce que je vaux à un niveau encore plus élevé." Forcément, ça laisse présager un transfert, même si Tzolis se dit très heureux à Bruges.

"Je me sens prêt pour un club qui joue les premiers rôles dans l'un des quatre grands championnats européens. C'est mon ambition. Je ne quitterai Bruges que pour un grand club", a-t-il confié dans Het Nieuwsblad. Des équipes comme Tottenham ou l'Atlético Madrid font partie des prétendants pour l'accueillir.

