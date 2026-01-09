Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

Le Club de Bruges se prépare à un mercato hivernal chargé. Les ambitions de titre des Blauw en Zwart poussent le club à rechercher des opportunités, notamment en attaque. Ivan Leko s'est exprimé sur les besoins du club... et il ne souhaite pas de nouveau numéro neuf.

Le plus grand besoin actuel ne se situe pas au centre de l’attaque, mais sur les ailes. Mamadou Diakhon et Shandre Campbell n’ont jusqu’à présent pas convaincu comme alternatives à Carlos Forbs et Christos Tzolis. Plusieurs noms circulent, Djeidi Gassama des Rangers étant la dernière option en date.

Pour autant, la question de la capacité de finition reste d’actualité. Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi comptent chacun huit buts, ce que certains jugent insuffisant pour un club en lice pour le titre. Un véritable buteur semble faire défaut, même si cela ne constitue pas un sujet de préoccupation interne.

Bruges ne cherche pas un nouvel attaquant

Ivan Leko a réaffirmé ce point de vue : "Non, car nous avons suffisamment d’attaquants", a-t-il déclaré au micro de DAZN Belgium. "Tout le monde doit pouvoir marquer et créer des occasions. Donc certainement pas." Un nouveau numéro 9 n’est donc pas, pour le moment, une priorité.

Le club préfère répartir le poids des buts de manière plus large. Lors de la première moitié de saison, cela a très bien fonctionné, Hans Vanaken ayant également marqué huit fois. Christos Tzolis s’est distingué avec onze buts, terminant meilleur buteur de l’équipe.

L’accent du mercato hivernal se portera donc surtout sur les ailes, tandis que les attaquants continueront de bénéficier de la confiance du club. Bruges vise un jeu offensif équilibré, dans lequel plusieurs joueurs peuvent s’illustrer.



