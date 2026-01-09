Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Qui va remporter le Soulier d'Or ? C'est la grande question à laquelle nous aurons réponse ce dimanche soir. Les joueurs du Club de Bruges ont été interrogés sur le joueur pour lequel ils voteraient s'ils devaient voter.

Malgré le sacre de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière, il semble fort probable que ce soit un joueur du Club de Bruges qui remporte le Soulier d'Or. Chrístos Tzólis et Hans Vanaken semblent être les deux grands favoris.

Actuellement en stage à Marbella, les Blauw en Zwart ont été interrogés par DAZN Belgium sur le joueur qu'ils choisiraient s'ils devaient voter au Soulier d'Or. Romeo Vermant a été assez énigmatique : "Tu connais mon vote déjà. Ce n'est pas difficile."

Plus de votes pour Chrístos Tzólis

Kyriani Sabbe, Tian Nai Koren (jeune de 16 ans du Club NXT), Joaquin Seys, Simon Mignolet, Aleksandar Stanković, Nicolò Tresoldi, Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Cisse Sandra, Hugo Siquet, Lynn Audoor, Kaye Furo, Hans Vanaken, Nordin Jackers, Jorne Spileers et Axl De Corte ont voté pour Chrístos Tzólis.

Chrístos Tzólis, Shandre Campbell, Ludovit Reis, Dani van den Heuvel, Carlos Forbs et Hugo Vetlesen ont, de leur côté, voté pour le Soulier d'Or en titre.

C'est donc Chrístos Tzólis qui est le plus cité par les joueurs du Club de Bruges. Il semble également être le grand favori pour remporter le trophée ce dimanche soir.



