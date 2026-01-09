Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

En début d'année, Alfred Finnbogason a raccroché les crampons. Le voici désormais directeur sportif.

Après une dernière pige de six mois à Aubgnabik, Alfred Finnbogason a dit stop. Le premier janvier, l'ancien international islandais a annoncé la fin de sa carrière de joueur, notamment riche de 42 matchs de Pro League avec Lokeren et Eupen, où il a évolué jusqu'en janvier 2024.

Auteur du premier but de l'histoire de l'Islande en Coupe du Monde contre l'Argentine en 2018, Finnbogason peut se targuer d'avoir mené une belle carrière, qui l'a notamment mené à la Real Sociedad, à l'Olympiakos et à Augsbourg.

Il préparait sa reconversion depuis un certain temps : six jours après l'annonce de sa carrère de joueur, l'ancien attaquant des Pandas a été intronisé comme nouveau directeur sportif du club norvégien de Rosenborg. Il faut dire qu'il œuvrait déjà comme directeur technique de Breidablik, tout en continuant à jouer.

Un œil sur la Pro League ?

Finnbogason a immédiatement pris ses fonctions, avec un contrat jusqu'en 2030. Il pourra mettre en avant son vécu dans sept championnats différents et ses études de management du sport à l'Institut Johan Cruyff ainsi que son master en économie et administration à l'Université d'Akureyri.



"Nous avons eu une très bonne impression, tant sur le plan humain que professionnel. Il nous apportera ce que nous recherchons et possède un leadership offensif affirmé, fruit de sa carrière de joueur et de sa formation aux Pays-Bas, un pays où le football est profondément ancré dans l'histoire de Rosenborg", explique le directeur général Tore Berdal dans le communiqué officiel.