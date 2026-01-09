Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif

Six jours après la fin de sa carrière de joueur, un ancien de Pro League devient directeur sportif
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En début d'année, Alfred Finnbogason a raccroché les crampons. Le voici désormais directeur sportif.

Après une dernière pige de six mois à Aubgnabik, Alfred Finnbogason a dit stop. Le premier janvier, l'ancien international islandais a annoncé la fin de sa carrière de joueur, notamment riche de 42 matchs de Pro League avec Lokeren et Eupen, où il a évolué jusqu'en janvier 2024.

Auteur du premier but de l'histoire de l'Islande en Coupe du Monde contre l'Argentine en 2018, Finnbogason peut se targuer d'avoir mené une belle carrière, qui l'a notamment mené à la Real Sociedad, à l'Olympiakos et à Augsbourg.

Il préparait sa reconversion depuis un certain temps : six jours après l'annonce de sa carrère de joueur, l'ancien attaquant des Pandas a été intronisé comme nouveau directeur sportif du club norvégien de Rosenborg. Il faut dire qu'il œuvrait déjà comme directeur technique de Breidablik, tout en continuant à jouer.

Un œil sur la Pro League ?

Finnbogason a immédiatement pris ses fonctions, avec un contrat jusqu'en 2030. Il pourra mettre en avant son vécu dans sept championnats différents et ses études de management du sport à l'Institut Johan Cruyff ainsi que son master en économie et administration à l'Université d'Akureyri. 


"Nous avons eu une très bonne impression, tant sur le plan humain que professionnel. Il nous apportera ce que nous recherchons et possède un leadership offensif affirmé, fruit de sa carrière de joueur et de sa formation aux Pays-Bas, un pays où le football est profondément ancré dans l'histoire de Rosenborg", explique le directeur général Tore Berdal dans le communiqué officiel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Alfred Finnbogason

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Tielemans - Kaloga - Carrasco

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Tielemans - Kaloga - Carrasco

17:00
Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

17:00
Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

Une bonne affaire à saisir ? Charleroi à la lutte avec Zulte Waregem pour renforcer son flanc droit

16:30
84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

84 minutes en Pro League, pour dix millions à Brentford : Bruges tient le transfert choc de l'hiver

15:57
1
Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

Son avenir lié à la décision de Liverpool ? Le retour de Yannick Carrasco en Europe se précise

15:30
Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

Après une demi-saison difficile, un jeune de Neerpede aura une carte à jouer à Anderlecht en 2026

14:40
1
Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

Plus de 260 matchs disputés : Genk dit adieu à l'un des joueurs les plus anciens de son effectif

14:20
🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

14:00
Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

Les négociations ont abouti : les Diables ont tiré le gros lot pour leur camp de base à la Coupe du Monde !

13:30
Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

12:20
Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

Ce jeune crack de 16 ans, qui a préféré Bruges au Bayern, a obtenu sa première chance avec les Blauw en Zwart

13:00
Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

Ivan Leko clarifie un point important concernant le mercato hivernal du Club de Bruges

12:40
Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

Un flop d'Anderlecht manque un penalty très important en toute fin de match contre l'AC Milan

12:00
🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

11:20
Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

Tom Saintfiet, le "globetrotter" qui rêve d'être plus aux yeux du public belge

11:40
Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

Une mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier rejoint Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
1
"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

"C'est là que je suis le meilleur" : le jeune milieu du Standard Charli Spoden se livre

09:30
OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

OFFICIEL : Omri Gandelman va rejoindre un club de Serie A

10:30
Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

Voici qui devrait être le grand gagnant du Soulier d'Or selon les joueurs du Club de Bruges

10:00
Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

Voici comment suivre le Soulier d'Or en direct ce dimanche

08:30
Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

Un géant étranger retire Malick Fofana de sa liste pour un éventuel transfert

09:00
Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

Matthieu Epolo a fait une petite frayeur à l'un de ses coéquipiers à l'entraînement du Standard

08:00
Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

Marc Wilmots s'est entretenu avec un joueur de Ligue 1 en vue d'un éventuel prêt cet hiver

07:40
Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

Anderlecht s'intéresse à un gardien de Charleroi, jugé trop cher, mais garde encore trois pistes en Belgique

07:20
"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

"Christian Burgess mérite le Soulier d'Or"

07:00
5
Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

Sacré renfort pour Domenico Tedesco à Fenerbahçe

06:30
"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

"Une décision nécessaire" : le coach de Zulte Waregem réagit aux propos de Jelle Vossen

22:30
La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

La Coupe de Belgique pourrait-elle être perturbée par la neige ?

23:00
De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

De La Gantoise au Cercle de Bruges : Dante Vanzeir explique son choix

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/01: Rommens - Raskin - Nyakossi

21:00
Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

Ca se confirme : les Rangers s'offrent un nouveau renfort belge après Nicolas Raskin

21:00
La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

La poisse pour Kevin De Bruyne... et de quoi s'inquiéter pour les Diables ?

21:40
Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

Tom Saintfiet face au défi de sa carrière : "La plus grande équipe d'Afrique"

21:20
La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

La Gantoise chouchoute un joyau : un réfugié de guerre présenté comme un grand talent

20:40
Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

Un sélectionneur africain prend la porte, et son adjoint belge passé par le Standard avec lui

20:00
Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

Pocognoli sous pression ? "Comme avec l'Union en début de saison passée..."

20:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved