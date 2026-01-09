🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

Koen Casteels a vécu une soirée particulièrement difficile en Arabie saoudite. Le gardien d'Al-Qadisiya a dû quitter le terrain sur blessure lors de la victoire 1-2 de son équipe contre l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Vers la 65e minute, le gardien belge s’est élancé pour intercepter le ballon face à Ângelo Gabriel. Malheureusement pour lui, la collision a été si violente qu’il en a été sérieusement touché…

L’ancien Diable Rouge est resté allongé sur le terrain en criant de douleur et n’a pas pu continuer. Son match s’est donc terminé brutalement... Il a été évacué du terrain en voiturette.

Koen Casteels soutenu par Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est allé voir l’ancien Diable Rouge pour lui apporter un petit réconfort. Un geste modeste, dans une rencontre qui a été complètement ratée sur le plan sportif pour Al Nassr.

62' : IMAGES TERRIBLES, après un énorme choc avec Angelo, Casteels est contraint de sortir sur civière. pic.twitter.com/3NGkupwie3 — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) January 8, 2026

Même sans leur gardien blessé, Al-Qadisiya a pris le dessus sur le match. Le but sur penalty tardif de Cristiano Ronaldo, son 958e en carrière, est arrivé trop tard pour éviter la défaite (1-2).





La situation devient délicate pour Al Nassr. Avant le Nouvel An, le club occupait encore confortablement la tête du classement, mais il accuse désormais quatre points de retard sur Al-Hilal. Lundi prochain, un duel direct attend le second du championnat, sur le terrain du leader.