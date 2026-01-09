🎥 Un ancien Diable Rouge sort sur civière en Arabie saoudite et reçoit le soutien de Cristiano Ronaldo

Koen Casteels a vécu une soirée particulièrement difficile en Arabie saoudite. Le gardien d'Al-Qadisiya a dû quitter le terrain sur blessure lors de la victoire 1-2 de son équipe contre l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Vers la 65e minute, le gardien belge s’est élancé pour intercepter le ballon face à Ângelo Gabriel. Malheureusement pour lui, la collision a été si violente qu’il en a été sérieusement touché…

L’ancien Diable Rouge est resté allongé sur le terrain en criant de douleur et n’a pas pu continuer. Son match s’est donc terminé brutalement... Il a été évacué du terrain en voiturette. 

Koen Casteels soutenu par Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est allé voir l’ancien Diable Rouge pour lui apporter un petit réconfort. Un geste modeste, dans une rencontre qui a été complètement ratée sur le plan sportif pour Al Nassr.

Même sans leur gardien blessé, Al-Qadisiya a pris le dessus sur le match. Le but sur penalty tardif de Cristiano Ronaldo, son 958e en carrière, est arrivé trop tard pour éviter la défaite (1-2).

La situation devient délicate pour Al Nassr. Avant le Nouvel An, le club occupait encore confortablement la tête du classement, mais il accuse désormais quatre points de retard sur Al-Hilal. Lundi prochain, un duel direct attend le second du championnat, sur le terrain du leader.

Koen Casteels

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
