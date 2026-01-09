Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !

Exclusif : le Standard entre en scène pour la révélation du RFC Liège !
Photo: © photonews

Le Standard cherche à se montrer actif durant ce mercato. Les Rouches tentent leur chance pour Oumar Diouf, qui crève l'écran au RFC Liège.

Pour un joueur arrivé en test, Oumar Diouf a rapidement dépassé toutes les attentes à Rocourt. L'attaquant sénégalais s'est déjà sérieusement distingué pendant la préparation et a confirmé en première partie de saison, avec 8 buts en 18 matchs de D1B.

Un coup dans le mille des Sang et Marine. Diouf joue un grand rôle dans la place de l'équipe dans le top 6, de plus en plus menacée par le Patro Eisden, qui compte le même nombre de points. Des débuts en fanfare, qui attirent forcément les convoitises.

Le Standard passe à l'attaque

Depuis la fin de l'automne déjà, les premières rumeurs le concernant filtrent, avec notamment l'intérêt de Saint-Trond. Il nous revient désormais que le Standard entre dans la danse et pousse pour acquérir le joueur de 22 ans dès cet hiver.

Marc Wilmots est à la recherche d'un attaquant capable de prendre la profondeur, Diouf colle parfaitement au profil et peut également jouer comme ailier. Son arrivée ferait beaucoup de bien à l'attaque du Standard : seuls Dender et la RAAL font moins bien que les 18 buts des Liégeois en 20 matchs.


Mais nous n'en sommes pas encore là : l'intérêt de Saint-Trond ne se dément pas ; La Gantoise et le club hongrois de Ferencvaros sont également très concrets. Le RFC Liège demande une somme légèrement inférieure à 1,5 millions pour son buteur.

