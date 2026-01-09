De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

Vincent Euvrard se réjouit de la victoire face au Hertha Berlin et du retour tant attendu de David Bates.

Vincent Euvrard est ressorti satisfait de la victoire 2-3 contre le Hertha Berlin et du stage au Portugal, comme il l’a confié dans les colonnes du journal Le Soir. "C'est toujours bon pour le moral de rentrer avec une victoire et trois buts inscrits", a-t-il expliqué après la rencontre.

Une belle victoire

Le coach du Standard a mis en avant la qualité du match. "Le score aurait pu être plus important. On a joué un match sérieux et solide après un stage bien chargé en intensité", a-t-il ajouté. Une manière idéale, selon lui, de clôturer cette semaine de travail.

Euvrard a fait confiance à plusieurs jeunes. "J’ai vraiment bien aimé la montée au jeu d’Assengue, Spoden avec son assist, Mitongo et sa belle occasion", a-t-il confié. Kuavita et Mehssatou ont été cités parmi les satisfactions.

Le retour de David Bates n’est pas passé inaperçu. "On est tous heureux de le revoir avec nous. Ça fait plaisir au groupe mais surtout à lui", a glissé le coach. Le défenseur a joué 30 minutes.



Euvrard a rassuré sur l'état de son groupe. "De manière générale, on ne dénombre pas de nouveau blessé", a-t-il conclu. De quoi préparer le déplacement à Charleroi avec un effectif presque au complet.