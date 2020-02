🎥 Batshuayi victime d'un coup mal placé : Maguire aurait-il dû être exclu ?

À la 21e minute de Chelsea - Manchester United, Harry Maguire s'est en effet signalé par un mauvais geste en direction de Michy Batshuayi, donnant ce qui semblait être un coup de pied volontaire dans l'entrejambe du Diable Rouge. Le VAR sera consulté, mais décidera de ne pas exclure le défenseur de Manchester. L'arbitre n'ira même pas consulter les images.

"Harry Maguire aurait dû être exclu. Je pense que c'est clair", regrettait Frank Lampard après la rencontre dans des propos relayés par Skysports. "L'arbitre aurait dû consulter la vidéo. Je pense qu'elle a été consultée une fois cette saison, je ne comprends pas. Pour ce genre de choses, ça doit être fait".

Video evidence of Harry Maguire kicking into Batshuayi's groin. Intent and contact. Absolute red all day.pic.twitter.com/3Twdo4MTyo