"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

Ilay Camara a mis les choses au clair sur son choix de rejoindre Anderlecht l'été dernier alors qu'il était un joueur du Standard la saison précédente dans une interview accordée à la RTBF dans l'émission "Sur le Gril".

En 2019, âgé d'à peine 16 ans, le jeune joueur rejoignait le centre de formation d'Anderlecht en provenance d'OHL. Il a ensuite rapidement eu pour ambition de rejoindre l'équipe première : "À 18 ans, je frappais à la porte de l’équipe A du Sporting, mais on m’a dit que je devrais encore jouer un an chez les Futures. Moi, je voulais me prouver en D1A, donc je suis parti au RWDM, puis au Standard."

Il n'a pas hésité une seule seconde quand les Mauves sont revenus à la charge : "Cette année, quand Anderlecht est revenu, je me suis dit que c’était le meilleur projet pour moi, car c’est toujours au Sporting que j’ai voulu jouer. Historiquement, Anderlecht reste le meilleur club de Belgique, hein !

Au Standard, avec mon passé mauve, on m’a forcément un peu chambré au début. Je savais que cette rivalité était sensible, mais avec les matches que j’ai faits à Liège, ils ont vite oublié tout ça (clin d’œil)."

Il voyait le club liégeois comme sa bouée de sauvetage pour rester dans l'élite du football belge : "Mais malgré ma bonne saison au RWDM, le Standard était à l’époque une de mes seules options pour rester en D1. Après, Anderlecht est revenu et a voulu m’acheter.

L’avantage, c’est que j’aurai fait les deux écoles : j’avais la technique apprise à Neerpede tandis qu’au Standard, j’ai amélioré mon physique et ma grinta. Donc là, j’ai les deux.", a-t-il conclu.

