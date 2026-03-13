La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

La Belgique continue de prendre des points au coefficient UEFA. La victoire du KRC Genk contre Fribourg ce jeudi permet au plat pays d'engranger 0,400 point.

Ce succès permet à la Belgique (8e au classement UEFA) d’obtenir le même total que le Portugal (6e au classement UEFA) cette semaine, qui n’a pu compter que sur la victoire de Porto alors que Braga et le Sporting se sont inclinés.

Les Pays-Bas, de leur côté (7e au classement UEFA), n’ont pris que 0,333 point suite au succès de l'AZ. Ils ont pris moins de points, car les Néerlandais avaient débuté leur campagne européenne avec six clubs et les points comptabilisés se basent sur la moyenne de ceux-ci.

Le club néerlandais offre en cas de succès donc moins de points bonus à son pays en Conference League que le KRC Genk en Europa League. Les chances de l'AZ d'aller plus loin en compétition européenne sont cependant plus élevées, l'adversité en C4 étant plus faible.

La Belgique bientôt devant les Pays-Bas ?

La Belgique devrait passer devant les Pays-Bas au classement en début de saison prochaine suite au retrait des points de la saison 2021-2022. Le plat pays serait en septième position, ce qui serait une excellente nouvelle pour les clubs belges.



La Belgique aurait de bonnes chances de garder cette position dans 15 mois, cela pourrait permettre à terme au vainqueur de la Coupe de Belgique de se qualifier directement pour l'Europa League. Pour le moment, le gagnant de cette compétition doit passer par des barrages.