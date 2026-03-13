"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

Nicky Hayen s'est exprimé suite au succès du KRC Genk face à Fribourg en huitièmes de finale aller de l'Europa League (1-0). Il était évidemment satisfait, surtout de la première période.

"Nous avons montré beaucoup d'audace et d'énergie," a souligné le coach. "Et c'est très compliqué de maintenir cela pendant 90 minutes. C'est la raison pour laquelle la deuxième mi-temps a peut-être été moins bonne."

Nicky Hayen a mis en avant la discipline tactique affichée par les deux équipes : "L'adversaire a joué très serré, laissant peu d'espaces. Mais nous aussi. Ces éléments doivent nous donner confiance pour la semaine prochaine."

Un déplacement compliqué

Fribourg perd peu à domicile. Les Limbourgeois savent que ce ne sera pas une tâche simple : "Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais, nous avons également gagné à Utrecht et Zagreb." Le coach du club allemand s'est d'ailleurs montré positif quant au fait que le match retour se jouera en Allemagne.

Le KRC Genk devra prendre ce match aller et surtout cette première période en exemple : "Nous devons maintenir un niveau de jeu semblable à celui déployé en première mi-temps. Il y a toujours des opportunités qui se présentent."

35.000 supporters seront de la partie à Fribourg avec environ 2.000 Genkois. "C'est très positif d'avoir autant de supporters en déplacement. Nous devons y croire," a conclu le tacticien de 45 ans selon La Libre et Belga.