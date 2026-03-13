"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zakaria El Ouahdi ne sera pas de la partie pour le match retour entre Fribourg et le KRC Genk. Le seul et unique buteur de la manche aller sera suspendu. Il s'est cependant montré heureux après la rencontre d'avoir permis à son équipe de l'emporter.

Ce but est le quatrième du Belgo-Marocain en Europe cette saison en seulement neuf matchs. L'Europe lui réussit décidément plutôt bien : "C’était un beau but. Je ne sais pas pourquoi je marque autant en Europe, mais encore une fois, j’en suis simplement très content. Que ce soit un beau ou un vilain but, j’en suis toujours heureux."

L'arrière droit genkois ne sera cependant pas de la partie la semaine prochaine pour le match retour. Ce facteur pourrait s'annoncer important vu l'impact qu'a le joueur de 24 ans sur la formation limbourgeoise.  

Zakaria El Ouahdi ne savait pas qu’il était menacé de suspension

Il n'était pas au courant qu'il pouvait être suspendu : "Je ne savais pas que je pouvais être suspendu avec ce carton jaune, c’était très stupide de ma part.

Si j’avais su que j’allais être suspendu, je ne l’aurais pas tiré vers le bas. C’est ma faute, je ne dois tout simplement pas faire cette erreur. Dans ce cas, je préfère le laisser passer plutôt que de commettre une faute aussi stupide," a-t-il poursuivi.

Lire aussi… Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !
Il ne s'inquiète cependant pas et fait confiance à son équipe : "Je suis suspendu maintenant, mais nous avons suffisamment de qualité dans notre équipe."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Freiburg
Zakaria El Ouahdi

Plus de news

Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !

Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !

23:00
"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

11:30
"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

10:30
Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp Interview

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

14:20
OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

13:58
Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

13:30
Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

13:00
"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

12:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

12:20
🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

12:00
L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

10:00
Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

09:30
1
La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

09:00
"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

08:30
"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

08:00
Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

07:40
La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

07:21
"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

07:00
Avec le soutien d'un Diable Rouge local : Tournai a un nouveau club né des cendres du précédent !

Avec le soutien d'un Diable Rouge local : Tournai a un nouveau club né des cendres du précédent !

06:40
Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

22:30
Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

21:40
Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

22:00
Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

21:20
📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

21:00
"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

12/03
Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

20:40
Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

20:20
Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

20:00
L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

19:30
🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

19:00
Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

18:40
"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

18:20
Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

18:00
Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

17:30
"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

17:00
"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 1/16 Finales
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 1-0 Real Betis Real Betis
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 FC Porto FC Porto
Bologna Bologna 1-1 AS Roma AS Roma
Lille OSC Lille OSC 0-1 Aston Villa Aston Villa
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Lyon Lyon
KRC Genk KRC Genk 1-0 Freiburg Freiburg
Ferencváros Ferencváros 2-0 Braga Braga
Braga Braga 18/03 Ferencváros Ferencváros
Freiburg Freiburg 19/03 KRC Genk KRC Genk
FC Midtjylland FC Midtjylland 19/03 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lyon Lyon 19/03 Celta De Vigo Celta De Vigo
FC Porto FC Porto 19/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Aston Villa Aston Villa 19/03 Lille OSC Lille OSC
AS Roma AS Roma 19/03 Bologna Bologna
Real Betis Real Betis 19/03 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved