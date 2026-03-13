"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

Zakaria El Ouahdi ne sera pas de la partie pour le match retour entre Fribourg et le KRC Genk. Le seul et unique buteur de la manche aller sera suspendu. Il s'est cependant montré heureux après la rencontre d'avoir permis à son équipe de l'emporter.

Ce but est le quatrième du Belgo-Marocain en Europe cette saison en seulement neuf matchs. L'Europe lui réussit décidément plutôt bien : "C’était un beau but. Je ne sais pas pourquoi je marque autant en Europe, mais encore une fois, j’en suis simplement très content. Que ce soit un beau ou un vilain but, j’en suis toujours heureux."

L'arrière droit genkois ne sera cependant pas de la partie la semaine prochaine pour le match retour. Ce facteur pourrait s'annoncer important vu l'impact qu'a le joueur de 24 ans sur la formation limbourgeoise.

Zakaria El Ouahdi ne savait pas qu’il était menacé de suspension

Il n'était pas au courant qu'il pouvait être suspendu : "Je ne savais pas que je pouvais être suspendu avec ce carton jaune, c’était très stupide de ma part.

Si j’avais su que j’allais être suspendu, je ne l’aurais pas tiré vers le bas. C’est ma faute, je ne dois tout simplement pas faire cette erreur. Dans ce cas, je préfère le laisser passer plutôt que de commettre une faute aussi stupide," a-t-il poursuivi.

Il ne s'inquiète cependant pas et fait confiance à son équipe : "Je suis suspendu maintenant, mais nous avons suffisamment de qualité dans notre équipe."