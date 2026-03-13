"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

Le KRC Genk s'est imposé 1-0 ce jeudi en huitièmes de finale aller de l'Europa League contre Fribourg. L'entraîneur du club allemand, Julian Schuster, reste cependant optimiste pour le match retour.

Pour le match retour, ce sera au tour de Fribourg d'avoir l'avantage de jouer à domicile, un facteur qui pourrait s'annoncer crucial. "Tout reste ouvert pour le match retour," a pointé Julian Schuster, en conférence de presse.

"Nous pourrons compter sur le soutien de nos supporters mais nous devrons livrer une meilleure prestation. Nous avons eu des opportunités de marquer dans les 20 premières minutes," a-t-il poursuivi.

Avant d'ajouter : "Par la suite, je trouve que nous n’avons pas été assez agressifs et eu peu le contrôle du ballon. Notre défense n’était également pas au point."

Pas une surprise pour Julian Schuster

Julian Schuster n'a pas été surpris par cette équipe de Genk qu'il savait talentueuse : "Quand une équipe se qualifie pour les huitièmes de finale de l’Europa League, cela veut dire qu’elle a des qualités et c’est le cas de Genk.

Lire aussi… Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !›

Nous n’étions pas assez compacts et avons laissé trop d’espaces entre les lignes. Genk en a bien profité. Heureusement, notre seconde période était bien meilleure," a-t-il conclu.