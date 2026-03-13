Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le célèbre chant Seven Nation Army, devenu emblématique au Club de Bruges, fera l'objet d'un documentaire diffusé par ESPN pendant la prochaine Coupe du monde. Des images ont notamment été tournées à Bruges ces derniers jours.

Le célèbre morceau des The White Stripes est devenu au début des années 2000 un chant de but emblématique au Club de Bruges. Selon les supporters, la chanson a été entonnée massivement pour la première fois après le but d’Andrés Mendoza en 2003, lorsque le Club s’était imposé 0-1 sur la pelouse de l’AC Milan.

Quelques années plus tard, l’AS Roma a également ramené la chanson en Italie après un match européen disputé à Bruges. À partir de là, elle s’est répandue à une vitesse fulgurante. Non seulement les supporters de l’équipe nationale italienne l’ont adoptée, mais aujourd’hui elle résonne dans des stades du monde entier.

Les supporters du Club de Bruges apparaîtront à l’image

Le documentaire est réalisé par le cinéaste canadien Mike Farrell, qui a voulu comprendre comment cette chanson a pu avoir un tel impact dans le monde du football. À Bruges, il a notamment filmé des supporters au Jan Breydelstadion, sur la Platse et dans le centre historique de la ville, rapporte la VRT.

Pour la production, des interviews ont aussi été réalisées avec des supporters présents à Milan en 2003. Farrell prévoit également un entretien avec Jack White, le chanteur des The White Stripes, avant que le documentaire ne soit monté aux États-Unis.



Selon les producteurs, la diffusion pendant la Coupe du monde pourrait toucher des millions de téléspectateurs. Pour Bruges et le Club de Bruges, cela représenterait une visibilité internationale énorme.