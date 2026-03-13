Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

Anderlecht a officialisé ce vendredi la nomination de Jérémy Taravel en tant que T1, mais a également annoncé qu'un nouvel adjoint, Andreas Patz, va débuter mardi prochain son aventure avec le club bruxellois. Mais alors, qui est ce coach allemand de 42 ans ?

Andreas Patz a travaillé dans de nombreuses équipes en tant qu'entraîneur principal et adjoint, mais aussi qu'analyste. Après sa modeste carrière de joueur, il a débuté son aventure en tant que coach en rejoignant le centre de formation de la DFB-Stützpunkt (2012-2014).

Après cette expérience, il a rejoint l'équipe B du FC Rot-Weiß Erfurt en février 2014, dont l'équipe première évolue actuellement en quatrième division allemande. En janvier 2015, il a ensuite été nommé adjoint de l'équipe U19 jusqu'en juin 2016. En février 2017, il a rejoint la fédération hongroise en tant qu'analyste en chef et a quitté la sélection en juin 2018 avant de se lancer en septembre 2018 dans un nouveau défi.

Sa rencontre avec Jérémy Taravel

C'est ici qu'a débuté son aventure en Belgique. Il est recruté par Mouscron pour devenir l'adjoint de Bernd Storck, avec qui il travaillait déjà avec la sélection hongroise. Il est resté dans la Cité des Hurlus jusqu'en juin 2019. En octobre 2019, il a débuté une nouvelle aventure en Belgique en rejoignant le Cercle de Bruges en tant qu'adjoint. C'est là qu'il a fait la connaissance de Jérémy Taravel, qui évoluait alors encore au club en tant que joueur.

De mai 2020 à juillet 2020, il a même été entraîneur intérimaire des Groen en Zwart avant de plier bagage. En août 2020, il est revenu en Allemagne en rejoignant le FC Carl Zeiss Jena. Jusqu'en octobre 2021, il va prendre sous son aile l'équipe U19 avant de devenir entraîneur de l'équipe première évoluant en quatrième division allemande.

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En novembre 2022, l'aventure s'est arrêtée et c'est seulement en juillet 2023 qu'il a trouvé un nouveau défi, encore une fois en tant qu'assistant, au SSV Jahn Regensburg, formation de troisième division allemande. Mais là aussi, il a finalement terminé T1 en octobre 2024. Cette aventure s'est ensuite terminée en mai 2025 et depuis, il était sans club.