"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

La Gantoise joue gros ce vendredi soir. Face à Zulte Waregem, les Buffalos peuvent faire un grand pas vers les Champions' Play-offs, mais la pression sera bien présente. Rik De Mil s'est exprimé avant cette rencontre.

La Gantoise affrontera Zulte Waregem ce vendredi soir. Une rencontre particulièrement importante pour les deux équipes. Les Buffalos occupent actuellement la sixième place du classement et ont encore leur sort entre leurs mains dans la course aux Champions' Play-offs.

"Pour nous, c’est comme une finale de Ligue des champions", a déclaré l’entraîneur Rik De Mil à la veille de la rencontre, selon Het Laatste Nieuws. Une victoire permettrait à La Gantoise de faire un grand pas vers les Play-offs 1.

L'état d'esprit sera important

"Il est vrai qu’il y a encore beaucoup de pression. Mais c’est le cas pour la plupart des équipes dans ce championnat. Nous devons entrer sur le terrain avec l’état d’esprit que c’est une grande finale pour nous. Sinon, nous aurons des problèmes."

"En même temps, j’ai dit aux joueurs qu’ils ne doivent pas avoir peur du stress ou de la pression", a poursuivi Rik De Mil, qui doit aussi composer avec une mauvaise nouvelle. Tiago Araújo a reçu son cinquième carton jaune le week-end dernier contre le KV Malines et manquera donc le match face à Zulte Waregem.



"Nous devrons nous adapter dans une certaine mesure. Cela montre que nous avons un manque à ce poste. Mais bon... Parfois, il faut savoir penser en dehors des sentiers battus," a-t-il conclu.