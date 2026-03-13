OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

C'est officiel, Jérémy Taravel est le nouvel entraîneur d'Anderlecht. Le Français, qui avait été nommé il y a un peu plus d'un mois en tant qu'intérimaire, a séduit le club bruxellois et est désormais confirmé comme nouveau T1.

Le tacticien de 38 ans avait été nommé entraîneur intérimaire suite au départ d'Edward Still vers Watford, qui avait lui-même été nommé en tant qu'intérimaire pour remplacer Besnik Hasi, limogé après de mauvais résultats.

Jérémy Taravel se lance dans sa toute première expérience en tant que T1 d'un club professionnel. Il a cependant déjà été coach adjoint au RE Virton (2023), à l'Union Saint-Gilloise (2023-2024), au Standard de Liège (2024-2025) et évidemment à Anderlecht (2025-2026).

Depuis que le Français était entraîneur intérimaire, les Mauves sont restés invaincus (trois victoires et deux nuls). Il avait même entamé son aventure en envoyant les Bruxellois en finale de la Coupe de Belgique avec un succès 0-4 contre l'Antwerp.

Le nouveau coach des Mauves est évidemment ravi : "Je suis très reconnaissant envers le club pour la confiance qu’il m’accorde. Ma personne n’a jamais été le plus important, je souhaite simplement me mettre au service du club et de ce groupe de joueurs, et surtout continuer à développer la dynamique qui s’est créée. Je veux voir ce groupe de joueurs continuer à progresser et atteindre de la sorte le niveau requis pour disputer des play-offs et une finale de coupe de haut niveau."

Un nouvel adjoint

Anderlecht a également annoncé dans le même communiqué la signature d'un nouvel adjoint, Andreas Patz. L'Allemand rejoindra le staff de l'équipe première mardi prochain.



"Il a déjà été actif en Jupiler Pro League entre 2018 et 2020, en tant qu'entraîneur adjoint au Cercle Bruges et à Mouscron. Au Cercle, il a déjà croisé le chemin de l'entraîneur principal Jérémy Taravel. Andreas a aussi acquis de l'expérience en tant qu'analyste en chef de l'équipe nationale hongroise et en tant qu'adjoint et entraîneur principal en 2. Bundesliga," écrit le Sporting.