"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

Ilay Camara s'est confié à propos de son entraîneur, toujours intérimaire pour l'instant, Jérémy Taravel, au micro de la RTBF dans l'émission "Sur le Grill". Il n'en a dit que des choses positives !

Le joueur d'Anderlecht se sent bien aux côtés du Français : "Ça se passe très bien avec le coach : la dynamique est bonne, tout le monde l'aime bien, il fait son taf. Évidemment, il a dû adapter son approche, car d’adjoint à T1, tu passes de quelqu'un très proche des joueurs à quelqu’un qui doit prendre des décisions délicates.

Mais en gros, Jérémy Taravel n’a pas changé, il est resté lui-même. Sa grande force, c’est qu’il est bien avec tout le monde et que le groupe a confiance en lui."

L'ancien Rouche a ensuite mis en avant les statistiques des Mauves sous Jérémy Taravel : "Regardez les chiffres : on a déjà marqué 15 buts avec lui, c’est la preuve que tout le monde se sent bien."

La différence avec Besnik Hasi

Qu'est-ce qui a alors changé par rapport à Besnik Hasi ? "Avec lui, ça se passait bien aussi mais vu que c’était un coach plus avancé dans sa carrière, il avait ses méthodes habituelles… Et avec un groupe aussi jeune que le nôtre, l'approche de Taravel nous convient peut-être mieux.

Taravel est plus proche de nous en âge, il est encore un peu joueur. Et comme ex-défenseur, il me donne des trucs… même pour mes actions offensives car il sait ce qui est chiant pour les défenseurs. Il le faisait déjà l’année passée car je l’ai eu aussi au Standard," a conclu le joueur de 23 ans.