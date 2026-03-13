🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un moment assez étrange impliquant Jérémy Doku a retenu l'attention à la télévision ce mardi lors de Real Madrid-Manchester City. Le Diable Rouge a brièvement disparu de l'écran.

Le Real Madrid s’est imposé mardi soir à domicile (3-0) face à Manchester City. Le club anglais n’a pourtant pas démérité, surtout en première période, mais il a manqué d’efficacité au moment de concrétiser ses occasions. Les Merengue ont, eux, frappé à plusieurs reprises en contre-attaque.

Le match retour de la semaine prochaine s’annonce très important et devrait offrir beaucoup de spectacle. Le Diable Rouge Jérémy Doku croit en tout cas toujours à une remontée.

Pendant la rencontre, un moment assez surprenant concernant Doku a été aperçu à la télévision. L’ailier belge a disparu de l’image pendant une demi-seconde.

soy al unico que se le bugeo la simulación y vio como Doku DESAPARECE UN MICROSEGUNDO pic.twitter.com/MBbCyuZrWE — Rama City (@_ManCityArg) March 11, 2026

Beaucoup d'observateurs n’y ont rien compris. Comment un joueur peut-il soudainement disparaître de l’écran ? Il existe pourtant une explication logique : la Virtual Replacement Technology. Cette technologie est utilisée pour afficher des publicités différentes selon les pays.





Comme le système n’a brièvement pas fonctionné correctement, Jérémy Doku s’est retrouvé intégré dans une publicité pour Lays. Pendant un court instant, il n’y avait plus le Diable Rouge à l’écran.