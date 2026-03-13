L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'UEFA a sorti son équipe de la semaine de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un Diable Rouge y figure.

Il s'agit inévitablement de Thibaut Courtois. Passeur décisif et auteur d'une énorme prestation dans la victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-0), le joueur belge mérite pleinement sa place dans le onze.

Un autre joueur des Merengue figure dans l'équipe de la semaine. C'est évidemment Valverde, auteur d'un triplé. Au milieu de terrain, il est accompagné du seul buteur de la rencontre entre Galatasaray et Liverpool (1-0), Mario Lemina, et du Norvégien de Bodo Glimt, Sondre Fet, buteur sur penalty contre le Sporting (3-0).

En défense, on retrouve l'arrière droit Josip Stanišić, buteur dans la large victoire du Bayern contre l'Atalanta (1-6), le défenseur central Robin Le Normand, qui a marqué contre Tottenham (5-2), le défenseur central Robert Andrich, qui a inscrit le seul but de son équipe face à Arsenal (1-1), et enfin l'arrière gauche Ismail Jakobs, auteur d'une solide prestation contre les Reds.

Une attaque qui a fière allure

En attaque, Michael Olise (ailier droit), Julián Álvarez (buteur) et Khvicha Kvaratskhelia (ailier gauche) ont été retenus après avoir tous les trois inscrit un doublé.

La manche retour de ces huitièmes de finale aura lieu la semaine prochaine. Les rencontres auront comme habituellement lieu mardi et mercredi.



