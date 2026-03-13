Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

Thorgan Hazard est assurément en pleine forme. Auteur d'un triplé contre Zulte Waregem et d'un doublé contre OHL, le joueur belge marche sur l'eau. Élu Joueur du mois de février par La Dernière Heure et la RTBF, il a pris la parole sur la dynamique actuelle à Anderlecht.

Le choix de Jérémy Taravel de le changer de position s'est avéré payant : "J’ai une position plus haute sur le terrain maintenant, donc c’est plus facile pour moi de marquer des buts. L’équipe tourne aussi un peu mieux, je me sens bien tout simplement.

On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs, ça fait du bien d’être décisif. Après, j’ai déjà joué en 'faux numéro 9' dans presque tous les clubs, que ce soit à Mönchengladbach ou à Dortmund, j’avais déjà joué dans cette position. Je l’aimais vraiment bien et Tara le savait parce qu’on en avait déjà parlé."

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'il évolue en faux numéro neuf avec les Mauves : "Ceci dit, même avec Besnik j’avais déjà joué un peu en 'faux 9', mais avec quelqu’un en plus à mes côtés. Taravel n’a pas fait des changements révolutionnaires, mais c’est vrai que pour l’instant, les buts rentrent plus facilement."

Anderlecht champion en fin de saison ?

Le joueur de 32 ans rêve toujours d'un titre de champion en fin de saison : "Sur mes deux dernières saisons au club, on a eu l’occasion de remporter des trophées mais c’est toujours tombé du mauvais côté. Ça se joue à pas grand-chose, mais il n’y a qu’une équipe qui peut gagner un trophée à chaque fois, c’est le vainqueur. À nous d’essayer d’attraper ça, cette année."

Il est malgré tout réaliste et sait que la tâche s'annonce ardue au vu de la concurrence : "On ne va pas se mentir, on sait qu’on a beaucoup de points de retard par rapport à Bruges, l’Union et Saint-Trond. Au vu de la saison, ces trois équipes-là sont mieux parties pour devenir championnes mais nous, on sera là. J’espère, parce que ce n’est pas encore totalement officiel, mais on sera là pour embêter tout le monde.



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Et en même temps, on sait très bien qu’en playoffs, ça peut aller super vite. Dans les saisons passées, il y a des équipes qui n’étaient pas forcément les mieux placées au début des playoffs qui ont terminé championnes," a conclu le natif de La Louvière.