"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

Élu Joueur du mois de février par La Dernière Heure et la RTBF, Thorgan Hazard a été interrogé sur un éventuel retour en équipe nationale.

Eden Hazard avait évoqué un potentiel retour de son frère en équipe nationale dans une interview accordée à la RTBF, mais le jeune retraité avait précisé que si c'était pour le laisser sur le banc, autant qu'il ne figure pas dans le groupe. "S'il n'est pas repris, il sera en vacances et il viendra passer du temps chez moi à Madrid," avait déclaré la légende du football belge. À noter que Thorgan Hazard n'a encore jamais été repris sous Rudi Garcia.

Mais alors, qu'en pense le joueur d'Anderlecht lui-même ? "Eden a joué son rôle on va dire, il m’a toujours bien aidé dans ma carrière. Après, on verra, c’est le sélectionneur qui fait ses choix. En tout cas, moi, je suis ouvert à venir. Je ne refuserai jamais une sélection, mais on verra comment ça se passe. J’estime depuis le début de ma carrière que si tu fais les choses bien dans ton club, après les choses peuvent arriver comme être sélectionné en équipe nationale," a-t-il poursuivi.

Être repris pour "faire le nombre" ?

Le milieu offensif s'est montré ensuite assez clair : "Il faut aussi savoir pourquoi je suis appelé, parce qu’à 33 ans bientôt, avec 4 enfants, partir 10 jours en sélection nationale si c’est pour 'faire le nombre', je préfère rester à la maison tout simplement.

Je n’ai jamais été certain de commencer le match lorsque j’étais appelé en sélection, il faut se battre pour être sur le terrain, mais je ne vais pas venir pour rester dans le vestiaire. Et puis, si je ne suis pas appelé, ça ne sera pas un drame," a-t-il conclu.

Le joueur figure en tout cas dans la présélection de Rudi Garcia pour les matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique (comme lors du dernier rassemblement) selon le Nieuwsblad. Le tacticien français dévoilera sa sélection pour le stage aux États-Unis dans une semaine (le 20 mars).