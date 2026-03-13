Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Giacomo Angelini, CEO du Standard, poursuit sa recherche de l'investisseur idéal. Une liste de six profils s'est détachée.

Le Liégeois a rencontré pas moins d'une trentaine de candidats selon Sudinfo. Après avoir fait le tri, il ne resterait plus que ces six investisseurs, tous étrangers, dont un qui a déjà remis une lettre d'intention.

Ceux-ci souhaiteraient acquérir 100 % des actions du Matricule 16. Giacomo Angelini a à ce jour une préférence pour trois candidats sur les six repris.

Deux de ces candidats seraient favorables au maintien de la direction actuellement en place. L'avenir du directeur sportif Marc Wilmots et de Pierre François pourrait notamment être en danger avec l'arrivée d'un nouvel investisseur qui souhaiterait changer de direction.

Trois vérifications importantes

Chacun des profils est étudié minutieusement. Trois éléments sont systématiquement examinés : l’identité complète du bénéficiaire, son portefeuille financier ainsi que ses intentions et ses projets pour le club.

Ces différents éléments ont été évoqués lors d’une réunion organisée la semaine dernière entre Giacomo Angelini, Pierre François, Marc Wilmots et les présidents des clubs de supporters pour faire le point sur le dossier. La direction du Standard espère désormais qu’un des candidats se positionnera rapidement.





Giacomo Angelini assure que le Standard peut encore fonctionner dans sa configuration actuelle, même si ce n'est pas l'intention première, et que la recherche du futur investisseur se poursuivra avec prudence.