OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

C'est officiel, l'Antwerp a recruté un jeune talent de 21 ans, auteur d'une bonne saison au niveau amateur.

L'Antwerp a annoncé la signature de Nathan Kabongo. Le buteur est une option pour l’avenir du Great Old. Le club anversois l’a annoncé jeudi après-midi sur ses réseaux sociaux.

"Nathan Kabongo (21 ans) a signé un accord avec le RAFC", a indiqué le club anversois, matricule 1, sur X. "Nathan est un avant-centre qui se distingue par ses excellents appels et son sens du but."

"Kabongo arrive en provenance d’Olsa Brakel, où il a déjà atteint la barre des dix buts. Il aura désormais l’occasion de poursuivre son développement avec les Young Reds dans un environnement professionnel et de repousser ses limites."

Formé notamment à Courtrai, à Munkzwalm et à l'Eendracht Aalst, il est également passé par le Patro Eisden et le RWDM. Il espère désormais franchir une nouvelle étape avec les Young Reds et tenter de se rapprocher de la Jupiler Pro League.

Nathan Kabongo (21) heeft een overeenkomst getekend bij RAFC. ✍️🔴⚪ pic.twitter.com/ZmrqS4mHug



Des statistiques impressionnantes

Dernièrement, il appartenait à une modeste formation de cinquième division, le Olsa Brakel. En 23 matchs cette saison, il a planté un total de 13 buts.