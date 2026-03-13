"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir

Pas question de prêter trop d'attention aux résultats des concurrents, pour Vincent Euvrard. Le Standard n'a plus son sort entre les mains dans la course au top 6 et seul un 6/6 pourrait lui permettre de garder espoir, c'est donc là-dessus que le T1 des Rouches concentre toute son énergie.

Cinq équipes pour les deux dernières places (l'Antwerp et Charleroi semblant largués au classement), tel est le scénario dans la course aux Champions Play-Offs à deux journées de la fin de la phase classique. Pour tous, l'objectif est d'engranger un maximum de points et de prier pour de mauvais résultats des concurrents.

C'est encore plus vrai dans le chef du Standard qui, septième, n'a plus son sort entre les mains et doit donc réaliser le 6/6 pour conclure la phase classique, en espérant des faux-pas de Malines et La Gantoise, voire de Genk et de Westerlo.

Vincent Euvrard ne regardera pas La Gantoise - Zulte Waregem

Trois de ces quatre équipes joueront avant le Standard ce week-end, dont le coup d'envoi du déplacement à l'Antwerp est programmé dimanche à 16h00. Parmi les concurrents directs, seul le résultat de Malines, qui recevra Anderlecht à 18h30, ne sera pas encore connu lorsque les Rouches entreront sur la pelouse.

En conférence de presse ce vendredi, Vincent Euvrard a toutefois assuré qu'il ne prêterait pas attention aux prestations des concurrents, à commencer par un La Gantoise - Zulte Waregem qu'il ne regardera pas ce soir. "Je pourrais me brancher sur le match, mais si on ne fait pas ce qu'on doit faire dimanche, peu importe le résultat de Gand et Genk", a-t-il souligné.

"Si on gagne à l'Antwerp, on regardera le classement et on verra ce dont on a besoin. Pour le moment, notre besoin, c'est de signer deux victoires. On ne va pas se mentir, la première chose que je ferai demain matin avant de me brosser les dents, c'est de regarder le résultat de Gand. Mais si je regarde leur match et qu'on ne gagne pas le nôtre dimanche, j'aurai simplement perdu deux heures de sommeil", a déclaré Vincent Euvrard.



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Quelques regrets au Standard, comme chez les concurrents

L'entraîneur du Standard pourrait éprouver des regrets de se retrouver dans cette position après 28 journées, après notamment un 3/15 à domicile contre le flop 5. Avec un bilan ne serait-ce que légèrement meilleur contre ces cinq équipes, le top 6 serait déjà presque dans la poche pour les Rouches.

"Oui, mais chaque équipe a des regrets. Je pense que c'est aussi le cas pour La Gantoise, Genk et beaucoup d'autres. On sait ce qui nous a fait du mal, et on sait ce qu'il nous reste à améliorer pour redevenir une équipe du top 6 sur le plus long terme."

Vincent Euvrard a néanmoins confirmé à demi-mots qu'occuper cette position était déjà une petite performance pour le Standard, par rapport aux nombreuses blessures qui ont touché le noyau et la situation dans laquelle se trouvait le club il y a encore moins d'un an.

La balance peut encore pencher dans les deux sens"

"Ça devrait être logique que le Standard soit au moins à cette position, mais ça ne l'était plus tellement. Il y a eu un changement d'entraîneur et nous sommes parmi les équipes qui ont utilisé le plus de joueurs différents (30, dont la moitié n'était pas encore au club la saison dernière)."

"En prenant en compte les blessures et les quelques claques reçues pendant la saison, c'est une petite performance d'être encore dans la course. Entre bonne et mauvaise performance, la balance peut encore pencher dans les deux sens lors des deux derniers matchs", a conclu Vincent Euvrard.