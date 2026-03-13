Interview "Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
"Je ne veux pas perdre deux heures de sommeil" : pourquoi Vincent Euvrard ne suivra pas Gand - Zulte ce soir
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2532

Pas question de prêter trop d'attention aux résultats des concurrents, pour Vincent Euvrard. Le Standard n'a plus son sort entre les mains dans la course au top 6 et seul un 6/6 pourrait lui permettre de garder espoir, c'est donc là-dessus que le T1 des Rouches concentre toute son énergie.

Cinq équipes pour les deux dernières places (l'Antwerp et Charleroi semblant largués au classement), tel est le scénario dans la course aux Champions Play-Offs à deux journées de la fin de la phase classique. Pour tous, l'objectif est d'engranger un maximum de points et de prier pour de mauvais résultats des concurrents.

C'est encore plus vrai dans le chef du Standard qui, septième, n'a plus son sort entre les mains et doit donc réaliser le 6/6 pour conclure la phase classique, en espérant des faux-pas de Malines et La Gantoise, voire de Genk et de Westerlo.

Vincent Euvrard ne regardera pas La Gantoise - Zulte Waregem

Trois de ces quatre équipes joueront avant le Standard ce week-end, dont le coup d'envoi du déplacement à l'Antwerp est programmé dimanche à 16h00. Parmi les concurrents directs, seul le résultat de Malines, qui recevra Anderlecht à 18h30, ne sera pas encore connu lorsque les Rouches entreront sur la pelouse.

En conférence de presse ce vendredi, Vincent Euvrard a toutefois assuré qu'il ne prêterait pas attention aux prestations des concurrents, à commencer par un La Gantoise - Zulte Waregem qu'il ne regardera pas ce soir. "Je pourrais me brancher sur le match, mais si on ne fait pas ce qu'on doit faire dimanche, peu importe le résultat de Gand et Genk", a-t-il souligné.

"Si on gagne à l'Antwerp, on regardera le classement et on verra ce dont on a besoin. Pour le moment, notre besoin, c'est de signer deux victoires. On ne va pas se mentir, la première chose que je ferai demain matin avant de me brosser les dents, c'est de regarder le résultat de Gand. Mais si je regarde leur match et qu'on ne gagne pas le nôtre dimanche, j'aurai simplement perdu deux heures de sommeil", a déclaré Vincent Euvrard.

Lire aussi… Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

Quelques regrets au Standard, comme chez les concurrents

L'entraîneur du Standard pourrait éprouver des regrets de se retrouver dans cette position après 28 journées, après notamment un 3/15 à domicile contre le flop 5. Avec un bilan ne serait-ce que légèrement meilleur contre ces cinq équipes, le top 6 serait déjà presque dans la poche pour les Rouches.

"Oui, mais chaque équipe a des regrets. Je pense que c'est aussi le cas pour La Gantoise, Genk et beaucoup d'autres. On sait ce qui nous a fait du mal, et on sait ce qu'il nous reste à améliorer pour redevenir une équipe du top 6 sur le plus long terme."

Vincent Euvrard a néanmoins confirmé à demi-mots qu'occuper cette position était déjà une petite performance pour le Standard, par rapport aux nombreuses blessures qui ont touché le noyau et la situation dans laquelle se trouvait le club il y a encore moins d'un an.

La balance peut encore pencher dans les deux sens"

"Ça devrait être logique que le Standard soit au moins à cette position, mais ça ne l'était plus tellement. Il y a eu un changement d'entraîneur et nous sommes parmi les équipes qui ont utilisé le plus de joueurs différents (30, dont la moitié n'était pas encore au club la saison dernière)."

"En prenant en compte les blessures et les quelques claques reçues pendant la saison, c'est une petite performance d'être encore dans la course. Entre bonne et mauvaise performance, la balance peut encore pencher dans les deux sens lors des deux derniers matchs", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp Interview

Une nouvelle blessure, mais plusieurs retours : les nouvelles du noyau du Standard avant l'Antwerp

14:20
L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

L'arbitre du match entre le RFC Liège et le Beerschot va rappeler de mauvais souvenirs aux Sang et Marine

17:30
L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

L'Union SG peut avoir le sourire : trois bonnes nouvelles annoncées par David Hubert avant d'affronter Dender

17:00
Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

Qui est Andreas Patz, le nouvel adjoint du Sporting d'Anderlecht ?

16:00
"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

"Je ne savais même pas" : Vincent Kompany réagit à la vidéo virale sur son "aura"

16:30
Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

Un renouveau à Anderlecht ? "On commence à trouver une certaine dynamique entre les joueurs"

15:20
Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

Matthieu Epolo vers un transfert en Ligue 1 pour remplacer un Diable Rouge ?

13:30
"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

"C'est parfait pour moi" : Vincent Kompany face à un défi loin d'être évident ce samedi avec le Bayern

15:00
OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

OFFICIEL : le sort de Jérémy Taravel à Anderlecht est enfin connu

13:58
2
"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

"Je ne refuserai jamais une sélection" : Thorgan Hazard prêt à revenir chez les Diables Rouges ?

14:40
Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

Où en est la recherche d'un nouvel investisseur au Standard ? Le point sur le dossier

09:30
1
Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

Le Club de Bruges bientôt mis en avant dans un documentaire diffusé pendant la Coupe du monde

13:00
"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

"Pour nous, c'est comme une finale de LDC" : Rik De Mil insiste sur l'importance du prochain match

12:40
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune joueur passé par le RWDM

12:20
🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

🎥 Jérémy Doku au cœur d'une séquence très surprenante à la télévision

12:00
"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

"Nous savons qu'ils sont très forts à domicile, mais..." : Nicky Hayen y croit pour le KRC Genk à Fribourg

11:30
"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

"C'était très stupide de ma part" : suspendu pour le match retour contre Fribourg, Zakaria El Ouahdi se confie

11:00
"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

"C'est toujours à Anderlecht que j'ai voulu jouer" : Ilay Camara met les choses au clair

08:00
"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

"Tout reste ouvert" : l'entraîneur de Fribourg optimiste malgré la défaite de son équipe contre le KRC Genk

10:30
L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

L'équipe de la semaine est connue en Ligue des champions : un Diable Rouge dans le onze

10:00
"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

"C'est la preuve que tout le monde se sent bien" : Ilay Camara donne son avis sur Jérémy Taravel

08:30
La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

La Belgique grappille des points sur les Pays-Bas au coefficient UEFA suite au succès de Genk contre Fribourg

09:00
Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

Le meilleur face à la RAAL, mais parfois aussi le pire : le mystère Nozawa

07:40
La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

La Finalissima en danger d'annulation ? Le point sur la situation

07:21
"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

"Si j'avais écouté les gens, je serais mort" : Adnan Januzaj veut réussir un nouveau come-back

07:00
Avec le soutien d'un Diable Rouge local : Tournai a un nouveau club né des cendres du précédent !

Avec le soutien d'un Diable Rouge local : Tournai a un nouveau club né des cendres du précédent !

06:40
Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !

Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !

23:00
Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

22:30
Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

22:00
Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

21:20
Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

21:40
Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

20:40
📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

21:00
Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

20:20
Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

20:00
L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/03 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 14/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 14/03 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved