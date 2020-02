Dix minutes pour se remettre en jambe et Eden Hazard devient l'homme du match

Le capitaine des Diables Rouges a disputé son premier match de l'année dimanche contre le Celta Vigo. Retour sur ses statistiques individuelles.

Après avoir retrouvé ses sensations, Eden Hazard a finalement été élu homme du match par la presse espagnole. Pour Mundo Deportivo, il explique son ressenti : "Les dix premières minutes, j'étais un peu fatigué, mais au fur et à mesure que les minutes passaient, je me sentais mieux".

Ses statistiques individuelles pour cette rencontre en attestent ; Eden Hazard a réalisé 48 passes pour seulement 6 manquées. Il a donc plus participé au jeu que des joueurs comme Valverde, Bale ou Benzema. Mais le dribbleur fou a également accompli un gros travail défensif ; il a récupéré 7 ballons et est avec Casemiro le Madrilène qui en a récupéré le plus. C'est avec Marcelo qu'il a le plus combiné (27 fois).

Enfin, le numéro "7" a également provoqué un pénalty. Il pouvait donc bien se sentir "heureux" de sa première prestation après trois mois d'absence. Il a tout de même regretté le médiocre résultat de son équipe, toujours leader mais accroché par un faible Celta Vigo à domicile ce dimanche.