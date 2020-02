Pour ne rien arranger, Lokeren pourrait perdre l'un ou l'autre joueur pour la fin de saison

Lokeren est en pleine crise. Lanternes rouges de la D1B, les Waeslandiens pourraient mettre la clé sous le paillasson d'ici vendredi. En attendant la réponse définitive, une autre mauvaise nouvelle sportive est apparue.

Dimanche après-midi, Virton se déplaçait à Lokeren. Les Gaumais ont dominé la rencontre et rapidement inscrit un but. Score final : 0-2. Le problème, c'est que la situation dramatique commence à en énerver plus d'un, visiblement.

Mpati s'est fait exclure à la demi-heure de jeu. Frustré, en fin de rencontre son équipier Beridze a vu rouge également. Le Parquet de la Fédération a proposé en ce début de semaine un match de suspension supplémentaire pour le premier. Pour l'attaquant waeslandien, la sanction proposée est plus importante, étant donné l'intensité et l'intention du geste. Beridze devrait manquer les derniers matchs de la deuxième tranche ; il sera suspendu quatre matchs. Lokeren a certainement d'autres chats à fouetter en ce moment que de contester cette décision qui paraît logique.