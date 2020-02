Leandro Trossard évoque ses futures retrouvailles avec Sander Berge

Alors que Brighton se déplacera à Sheffield ce samedi, Leandro Trossard a évoqué ses futures retrouvailles avec son ancien coéquipier Sander Berge.

Ayant joué sous le même maillot, celui de Genk, de janvier 2017 à juillet 2019, les deux anciens coéquipiers Leandro Trossard et Sander Berge vont donc se retrouver à l'occasion d'un match de Premier League opposant Sheffield United à Brighton Albion ce samedi.

A cette occasion, Leandro Trossard a évoqué les qualités du milieu de terrain norvégien pour The Argus, un média local de Brighton. "C'est un joueur vraiment talentueux et je pense qu'il réussira en Premier League. C'est un transfert important [...] Je suis très heureux pour lui et je suis impatient de jouer contre lui."