Simon Mignolet : "Nous avons prouvé que nous avions le même niveau"

Le Diable Rouge a de nouveau livré une belle prestation sous la tunique brugeoise. Il est même à l'origine du but du Club puisqu'il a délivré un bel assist à Dennis.

Le Club de Bruges méritait mieux ce jeudi soir, mais les troupes de Philippe Clement ont péché, de nouveau, en zone de finition. "Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Un bon match contre une équipe de Manchester United. Mais au vu du nombre d'occasions, nous pouvions remporter cette rencontre et aussi garder le zéro derrière. Néanmoins, l'objectif avant la rencontre était de pouvoir disputer un match ouvert, une "finale" à Old Trafford, ce sera le cas. Man U sera favori à la maison mais nous avons prouvé que nous avions le même niveau", a confié Simon Mignolet à l'issue de la rencontre.

Le Diable Rouge a distillé un bel assist à Dennis ce jeudi soir. "Nous avons déjà tenté cela plusieurs fois en match mais cela ne fonctionne pas toujours. Un bon ballon et Dennis l'a bien mis au fond", explique le portier des Gazelles.

Cette saison, le Club a fait jeu égal au Real Madrid et au PSG. De bon augure pour le prochain déplacement à Old Trafford ? "Nous avons une bonne équipe, c'est tout. Puis face à ces adversaires, il est possible de jouer football car il y a des espaces. La seule chose à améliorer absolument, c'est l'efficacité", a conclu Simon Mignolet qui est d'ailleurs le premier gardien à distiller une passe décisive depuis 2015 en Europa League !