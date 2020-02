D1B : Une rencontre riche en buts entre OHL et l'Union Saint-Gilloise qui maintient le suspense

Ce succès des Bruxellois permet de maintenir le suspense dans cette deuxième tranche.

L’Union a réalisé une prestation de haute volée ce vendredi soir à Louvain. Les Bruxellois étaient obligés de l'emporter s'ils voulaient garder une chance de remporter la deuxième tranche.

Nielsen ouvrira la marque (14e) pour l'Union, 0-1. Henry, lancé en profondeur, égalisera quelques minutes plus tard (21e), 1-1. À la demi-heure de jeu, Sigurdarson plaçait une magnifique frappe du gauche et remettait les Saint-Gillois aux commandes (28e), 1-2. Juste après Bah permettra aux visiteurs de mener 1-3 (31e).

En deuxième mi-temps, OHL parviendra à revenir au score en moins de dix minutes via des buts de Maertens (72e) et à nouveau Henry (82e), 3-3. Alors que l'on se dirigeait vers un partage, l'Union repassera devant grâce à un superbe but de l’extérieur de Teuma (84e), 3-4. En toute fin de rencontre, les Unionistes obtiendront un penalty que Teuma se chargera de convertir (90e), 3-5.