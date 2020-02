🎥 Håland à nouveau décisif pour Dortmund; le Hertha Berlin et ses Belges humiliés à domicile; Gladbach perd des plumes à domicile

Plusieurs rencontres étaient au programme de l'après-midi en Bundesliga, pour le compte de la 23e journée.

Werder Brême - Borussia Dortmund 0-2

Après une première période en manque d'animation en visite chez l'avant-dernier, le Borussia Dortmund (avec Axel Witsel et Thorgan Hazard titulaires) ouvrait le score sur corner par Dan-Axel Zagadou (52e). Peu après, Achraf Hakimi lancé sur son flanc centrait pour Erling Braut Håland qui plantait le second but des Borussen, déjà son neuvième de la saison en Bundesliga.

ET HALAND QUI MARQUE LE 2-0 ! #SVWBVB pic.twitter.com/cJrs4XrcyA — Le Football en VOD IV (@LeFootballenVO2) February 22, 2020

Hertha Berlin - Cologne 0-5

Le Hertha avec Boyata titulaire et Lukebakio monté à la pause, a pris une sérieuse raclée à domicile de la part de Cologne (privé de Bornauw suspendu). Córdoba (4e, 22e) inscrivait un doublé avant que Kainz ne fasse de même (37e, 62e). Uth peu après (69e) enfonçait le clou avec le cinquième but des Boucs.

Borussia M'gladbach - Hoffenheim 1-1

Un temps leader de la Bundesliga, Gladbach a laché du lest depuis mais pointe toujours à la 4e place synonyme de Champions League. Face à Hoffenheim, Ginter (11e) montrait rapidement la voie à suivre. Mais les hommes de Marco Rose se laissaient surprendre dans les arrêts de jeu par Lucas Ribeiro qui égalisait cinq minutes après son entrée en jeu.

Fribourg - Fortuna Dusseldorf 0-2

Le Fortuna réalise une excellente affaire dans la course au maintien. L'ancien club de Benito Raman et Dodi Lukebakio, 16e, a pris les trois points grâce aux réalisations de Hoffmann (37e) et Thommy (61e). Une victoire importante qui leur permet de se distancer des deux dernières places.