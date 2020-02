Thomas Foket et Reims prennent un point in extremis à Geoffroy-Guichard, les Verts toujours dans la crise

Reims se rendait dans le chaudron de Saint-Etienne ce dimanche, pour la 26e journée de Ligue 1.

Les Rémois 8e et en course pour accrocher l'Europe allaient défier une équipe de Saint-Etienne classée à deux points de la zone rouge, et à la limite de la crise.

Après quatre défaites d’affilée en Ligue 1, Claude Puel écartait Stéphane Ruffier pourtant gardien cadre des Verts depuis plusieurs années.

Sur le terrain, la rencontre semblait donner raison à Puel, surtout après l'ouverture du score de Bouanga (73e) de la tête sur un bon centre de Honorat. Mais dans le temps additionnel, M’vila faisait faute dans la surface sur Dia, qui se faisait justice lui-même et égalisait sur pénalty dans le temps additionnel.

Un bon point pour Remis et Thomas Foket, à nouveau titulaire solide, alors que les Verts restent embourbés en fond de classement, et surtout dans la crise.